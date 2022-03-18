Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
5 часов назад

Картины из коллекции Морозовых, которые застряли во Франции

Дарья Амосова

Во Франции застряли картины из коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых. Произведения искусства не могут вернуться в Россию из-за логистических проблем. Коллекция прибыла в Париж для выставки в Булонском лесу, организованной Фондом Louis Vuitton в партнерстве с Эрмитажем, ГМИИ имени Пушкина и Третьяковской галереей. Экспозиция «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», состоящая из картин русских и французских мастеров, началась 22 сентября 2021 года. Выставка должна была продлиться до 22 февраля, но после событий в Украине выставку продлили до 3 апреля. Сейчас организаторы и представители музеев в России пытаются решить, как безопасно вернуть картины домой.

1/8 Братья Михаил и Иван Морозовы — известные филантропы, коллекционеры, представители купеческой династии из Москвы.
Фото: «Портрет И. А. Морозова», В. А. Серов
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/8 Коллекция братьев Морозовых состоит из картин русских и европейских живописцев.
Фото: «Автопортрет», И. И. Машков
3/8 В 2019 году на выставке в Эрмитаже, спонсором которой выступил Фонд Louis Vuitton, стороны договорились об экспозиции в Париже.
Фото: «Морской пейзаж в Сен-Мари», Винсент ван Гог
4/8 Выставку хотели провести в 2020 году, но планы сорвались из-за пандемии.
Фото: «Портрет актрисы Жанны Самари», Огюст Ренуар
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/8 Французское издание marianne.net утверждает, что Франция обязана вернуть картины в любом случае.
Фото: «Девочка на шаре», Пабло Пикассо
6/8 Небо над Францией для России закрыто, а везти произведения искусства по земле чревато рисками.
Фото: «Мост Ватерлоо. Эффект тумана», Клод Моне
7/8 «Если предположить, что Vuitton Foundation найдет транспорт, ему придется найти и страховые компании, которые согласятся покрыть этот риск».
Фото: «Женщина, держащая плод», Поль Гоген
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/8 Сейчас организаторы и представители музеев в России попытаются решить, как безопасно вернуть картины домой.
Фото: «Голубой пейзаж», Поль Сезанн

Кто такие Морозовы?

Видео дня

Братья Михаил (1870—1903) и Иван (1871—1921 гг.) Морозовы — известные филантропы, коллекционеры, представители купеческой династии из Москвы. Их именем названа коллекция из картин русских и европейских живописцев, которые хранятся в музеях России.

Что за выставка?

В 2019 году в Санкт-Петербурге в здании Главного штаба представили выставку «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». На экспозиции были представлены 109 картин из Эрмитажа, а также 30 картин из ГМИИ имени Пушкина и портреты из Третьяковской галереи. На выставке, спонсором которой выступил Фонд Louis Vuitton, договорились об экспозиции в Париже. Ее хотели провести в 2020 году, но планы сорвались из-за пандемии.

Описание коллекции на сайте Фонда Louis Vuitton гласит:

«"Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" объединяет произведения известных французских художников, таких как Мане, Роден, Моне, Писсарро, Тулуз-Лотрек, Ренуар, Сислей, Сезанн, Гоген, Ван Гог, Боннар, Дени, Майоль, Матисс, Марке, Вламинк, Дерен.

Они стоят рядом с русскими мастерами, включая Репина, Коровина, Головина, Серова, Ларионова, Гончарова, Малевича, Машкова, Кончаловского, Уткина, Сарьяна и Коненкова».

В чем проблема?

Французское издание marianne.net утверждает, что Франция обязана вернуть картины в любом случае. Пока они на территории Франции, они неприкосновенны. Проблема в том, как доставить в Россию их в идеальном состоянии. Небо над Францией для России закрыто, а везти произведения искусства по земле чревато рисками.

Оливье Фурноль, адвокат, специализирующийся на искусстве, отмечает: «Сегодня кажется, что она [Франция — прим.ред.] не может сдержать это обязательство. Если предположить, что [фонд] Vuitton Foundation придумает, как перевезти картины, ему придется найти и страховые компании, которые согласятся покрыть этот риск».

Вещи,Фото,Иван Морозов,Михаил Морозов,Эрмитаж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители