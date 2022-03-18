Во Франции застряли картины из коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых. Произведения искусства не могут вернуться в Россию из-за логистических проблем. Коллекция прибыла в Париж для выставки в Булонском лесу, организованной Фондом Louis Vuitton в партнерстве с Эрмитажем, ГМИИ имени Пушкина и Третьяковской галереей. Экспозиция «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», состоящая из картин русских и французских мастеров, началась 22 сентября 2021 года. Выставка должна была продлиться до 22 февраля, но после событий в Украине выставку продлили до 3 апреля. Сейчас организаторы и представители музеев в России пытаются решить, как безопасно вернуть картины домой.

Кто такие Морозовы?

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Братья Михаил (1870—1903) и Иван (1871—1921 гг.) Морозовы — известные филантропы, коллекционеры, представители купеческой династии из Москвы. Их именем названа коллекция из картин русских и европейских живописцев, которые хранятся в музеях России.

Что за выставка?

В 2019 году в Санкт-Петербурге в здании Главного штаба представили выставку «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». На экспозиции были представлены 109 картин из Эрмитажа, а также 30 картин из ГМИИ имени Пушкина и портреты из Третьяковской галереи. На выставке, спонсором которой выступил Фонд Louis Vuitton, договорились об экспозиции в Париже. Ее хотели провести в 2020 году, но планы сорвались из-за пандемии.

Описание коллекции на сайте Фонда Louis Vuitton гласит:

«"Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" объединяет произведения известных французских художников, таких как Мане, Роден, Моне, Писсарро, Тулуз-Лотрек, Ренуар, Сислей, Сезанн, Гоген, Ван Гог, Боннар, Дени, Майоль, Матисс, Марке, Вламинк, Дерен.

Они стоят рядом с русскими мастерами, включая Репина, Коровина, Головина, Серова, Ларионова, Гончарова, Малевича, Машкова, Кончаловского, Уткина, Сарьяна и Коненкова».

В чем проблема?

Французское издание marianne.net утверждает, что Франция обязана вернуть картины в любом случае. Пока они на территории Франции, они неприкосновенны. Проблема в том, как доставить в Россию их в идеальном состоянии. Небо над Францией для России закрыто, а везти произведения искусства по земле чревато рисками.