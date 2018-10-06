Преследователи, отомстившие звездам за нелюбовь

Когда теплые чувства и преданность фанатов переходят все границы.

Безудержная любовь фанатов — издержка актерской профессии. И если одни обожатели довольствуются просмотром фильмов и новостей о своем кумире, то другие переходят к действиям и посягают на личное пространство, а иногда и на жизнь актеров. Знаменитости, которые столкнулись с фанатской одержимостью, — в нашей галерее.

Мадонна . В 2010 году бывший пожарный Роберт Линхарт решил признаться в любви поп-королеве. Ему показалось, что будет романтично разрисовать баллончиком собственность Мадонны, а также выдолбить киркой сообщение «Ответь мне „да“ или „нет“, „Если „да“, сбудется моя мечта. Если „нет“, я уйду“.

Дженнифер Лопес . В 2013 году Джон Дубис на протяжении 6 дней тайно жил в домике у бассейна на территории особняка Лопес. „Оплачивал“ свое новое жилье 50-летний поклонник „помогая“ по хозяйству: подметал дорожки и убирал территорию. Позже Дубис объяснил стражам порядка, что он „законный муж Дженнифер и отец ее детей“.

Кэтрин Зета-Джонс . Донетт Найт обещалась „разрезать Кэтрин на маленькие кусочки и скормить ее тело собакам“. Оказалось, Найт была тайно влюблена в мужа актрисы и, естественно, находила Кэтрин Зету-Джонс не лучшим вариантом для Майкла Дугласа . Суд приговорил Найт к 3-летнему заключению.

Селена Гомес. Томас Бродники был уверен, что его миссия — убить Селену Гомес. Обвинения против „поклонника“ были сняты из-за отсутствия доказательств, но суд запретил приближаться к артистке. Бродники решил действовать иным путем — на своей страничке в Twitter безумец день за днем писал о расправе над певицей.

Джаред Лето . В 2013 году голосистый актер Джаред Лето получил посылку от неизвестного фаната. Внутри коробки лежал сюрприз — отрезанное человеческое ухо, а рядом записка — „Ты слушаешь?“.

Блейк Лайвли. В 2012 году Блейк Лайвли день за днем замечала неизвестного мужчину. Он встречался ей буквально на каждом шагу. Позже незнакомец перешел к действиям — позвонил матери актрисы, представился Сергеем Майфлом и уверял, что установил с актрисой „метафизическую связь“.

Джастин Тимберлейк . Список „жертв“ Карен МакНил насчитывает солиста Guns N’ Rose Эксл Роуза, участников группы Metallica, а также Джастина Тимберлейка, на котором фанатка остановилась. МакНил на протяжении долгого времени взламывала дверные замки артиста, пока в 2009 году полицейские не арестовали девушку.