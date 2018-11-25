Бородатые женщины, изменившие историю мира

Хелена Антония, карлица с бородой, жила в XVI веке при дворе императрицы Священной Римской империи Марии-Луизы Испанской. К карлице относились с большим почтением и на портретах изображали, как члена королевского двора.

5/5 Хелена Антония, карлица с бородой, жила в XVI веке при дворе императрицы Священной Римской империи Марии-Луизы Испанской. К карлице относились с большим почтением и на портретах изображали, как члена королевского двора.

Хулия Пастрана родилась в горных лесах Мексики в 1834 году, а умерла на гастролях в Москве в 1860 году из-за осложнения после родов. Ребенок также вскоре умер. Их тела мумифицировали в Московском университете, и организатор гастролей продолжил их показывать публике. Похоронили Хулию лишь спустя 150 лет после смерти.

4/5 Хулия Пастрана родилась в горных лесах Мексики в 1834 году, а умерла на гастролях в Москве в 1860 году из-за осложнения после родов. Ребенок также вскоре умер. Их тела мумифицировали в Московском университете, и организатор гастролей продолжил их показывать публике. Похоронили Хулию лишь спустя 150 лет после смерти.

Энни Джон (1865—1902 гг.) родители отдали в цирк в девятимесячном возрасте. За выступления платили 150 долларов в неделю. К пяти годам у нее появились усы и бакенбарды, а в зрелом возрасте ее волосы выросли до 180 см. Энни дважды выходила замуж, но о детях упоминаний не сохранилось.

3/5 Энни Джон (1865—1902 гг.) родители отдали в цирк в девятимесячном возрасте. За выступления платили 150 долларов в неделю. К пяти годам у нее появились усы и бакенбарды, а в зрелом возрасте ее волосы выросли до 180 см. Энни дважды выходила замуж, но о детях упоминаний не сохранилось.

Джейн Барнелл (1871 год — неизвестно) выступала в американских цирках под псевдонимом Леди Ольга Родерик и даже снялась в фильме Тода Браунинга «Уродцы» в 1932 году. Ее борода достигала почти 30 см.

2/5 Джейн Барнелл (1871 год — неизвестно) выступала в американских цирках под псевдонимом Леди Ольга Родерик и даже снялась в фильме Тода Браунинга «Уродцы» в 1932 году. Ее борода достигала почти 30 см.

Харнаам Каур стала звездой Instagram благодаря своей бороде, которая появилась из-за синдрома поликистозных яичников. Сейчас Харнаам является успешной моделью и отлично себя чувствует.

1/5 Харнаам Каур стала звездой Instagram благодаря своей бороде, которая появилась из-за синдрома поликистозных яичников. Сейчас Харнаам является успешной моделью и отлично себя чувствует.

Чем еще прославились бородатые женщины, кроме бороды, — смотрите в нашей галерее.

Чем еще прославились бородатые женщины, кроме бороды, — в нашем материале. галерее.

Харнаам Каур стала звездой Instagram благодаря своей бороде, которая появилась из-за синдрома поликистозных яичников. Сейчас Харнаам является успешной моделью и отлично себя чувствует.

Джейн Барнелл (1871 год — неизвестно) выступала в американских цирках под псевдонимом Леди Ольга Родерик и даже снялась в фильме Тода Браунинга «Уродцы» в 1932 году. Ее борода достигала почти 30 см.

Энни Джон (1865—1902 гг.) родители отдали в цирк в девятимесячном возрасте. За выступления платили 150 долларов в неделю. К пяти годам у нее появились усы и бакенбарды, а в зрелом возрасте ее волосы выросли до 180 см. Энни дважды выходила замуж, но о детях упоминаний не сохранилось.

Хулия Пастрана родилась в горных лесах Мексики в 1834 году, а умерла на гастролях в Москве в 1860 году из-за осложнения после родов. Ребенок также вскоре умер. Их тела мумифицировали в родилась в горных лесах Мексики в 1834 году, а умерла на гастролях в Москве в 1860 году из-за осложнения после родов. Ребенок также вскоре умер. Их тела мумифицировали в Московском университете , и организатор гастролей продолжил их показывать публике. Похоронили Хулию лишь спустя 150 лет после смерти.

Хелена Антония, карлица с бородой, жила в XVI веке при дворе императрицы Священной Римской империи Марии-Луизы Испанской. К карлице относились с большим почтением и на портретах изображали, как члена королевского двора.