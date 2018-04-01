Лайк на миллион: русские королевы Инстаграма 

Самые красивые и популярные девушки соцсети — в нашей фотоподборке.
1/11 У российской модели Виктории Одинцовой 4,7 млн подписчиков в Инстаграм. Девушка признается, что не всегда была писаной красавицей, но всерьез взялась за себя: правильное питание и фитнес ей в этом помогают. Девушка признается, что более существенные недостатки внешности ей исправил хирург.
Фото:
@viki_odintcova
2/11 В отличие от своих "коллег по цеху" девушке есть, чем заинтересовать своих подписчиков. Иной раз Виктории действительно удается поразить пользователей Сети. Этот снимок - не фотомонтаж, но Одинцова предупреждает, что повторять его строго запрещается. В съемке принимали участие профессионалы.
Фото:
@viki_odintcova ph: @a_mavrin
3/11 Но и без традиционных селфи в купальнике не обходится.
Фото:
@viki_odintcova
4/11 Пермячка Галина Миргаева не скрывает, что ей пришлось долго и много вкладываться, чтобы раскрутить свой аккаунт в Инстаграм. Похоже, старания девушки окупились. Сегодня на нее подписано более 2 миллионов человек.
Фото:
@mirgaeva_galinka
5/11 Инстаграм Галины - это типичный аккаунт про красивую жизнь и эстетику даже в мелочах.
Фото:
@mirgaeva_galinka
6/11 Однажды Галину даже сравнивали с Анджелиной Джоли. На этом снимке девушка очень напоминает знаменитую актрису.
Фото:
@mirgaeva_galinka
7/11 А в профиле Марьяны Ро фотографий всего ничего, но это не мешает ее подписчикам. Аккаунт 18-летней красавицы читают пять миллионов человек. Строго говоря, Марьяна не инстаграмщица, а видеоблогер, но ее популярность и в других соцсетях тоже бьет всевозможные рекорды.
Фото:
@maryanaro
8/11 Некоторое время назад Марьяна считалась одним из самых богатых видеоблогеров. Объемы доходов позволяли ей жить и тратить деньги совершенно свободно, не требуя родительской поддержки. Но теперь опустилась с 3 места на 10-е. В профиле Ро стало слишком много скрытой (и не очень) рекламы, но поток подписчиков пока не убавляется.
Фото:
@maryanaro
9/11 А ведущая популярной передачи "Орел и решка" Настя Ивлеева тоже из клана инстаблогеров. Начиналось все с типичных фото в купальнике, которые девушка умело приправляла жизненными историями и смешными шутками.
Фото:
@_agentgirl_
10/11 Популярным блогером Настя стала еще до участия в "Орле и решке". Став шоу о путешествиях, она лишь приумножила свою популярность. На Инстаграм Ивлеевой подписано уже 5 миллионов человек.
Фото:
@_agentgirl_
11/11 Теперь Настя занята в серьезном проекте, но время своему профилю все равно уделяет. В ее аккаунте теперь не найти фотографий в купальнике или селфи в зеркале, но зато ей забавные видео.