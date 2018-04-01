Лайк на миллион: русские королевы Инстаграма 

1/11 У российской модели Виктории Одинцовой 4,7 млн подписчиков в Инстаграм. Девушка признается, что не всегда была писаной красавицей, но всерьез взялась за себя: правильное питание и фитнес ей в этом помогают. Девушка признается, что более существенные недостатки внешности ей исправил хирург. Фото: @viki_odintcova

2/11 В отличие от своих "коллег по цеху" девушке есть, чем заинтересовать своих подписчиков. Иной раз Виктории действительно удается поразить пользователей Сети. Этот снимок - не фотомонтаж, но Одинцова предупреждает, что повторять его строго запрещается. В съемке принимали участие профессионалы. Фото: @viki_odintcova ph: @a_mavrin

3/11 Но и без традиционных селфи в купальнике не обходится. Фото: @viki_odintcova

4/11 Пермячка Галина Миргаева не скрывает, что ей пришлось долго и много вкладываться, чтобы раскрутить свой аккаунт в Инстаграм. Похоже, старания девушки окупились. Сегодня на нее подписано более 2 миллионов человек. Фото: @mirgaeva_galinka

5/11 Инстаграм Галины - это типичный аккаунт про красивую жизнь и эстетику даже в мелочах. Фото: @mirgaeva_galinka

6/11 Однажды Галину даже сравнивали с Анджелиной Джоли. На этом снимке девушка очень напоминает знаменитую актрису. Фото: @mirgaeva_galinka

7/11 А в профиле Марьяны Ро фотографий всего ничего, но это не мешает ее подписчикам. Аккаунт 18-летней красавицы читают пять миллионов человек. Строго говоря, Марьяна не инстаграмщица, а видеоблогер, но ее популярность и в других соцсетях тоже бьет всевозможные рекорды. Фото: @maryanaro

8/11 Некоторое время назад Марьяна считалась одним из самых богатых видеоблогеров. Объемы доходов позволяли ей жить и тратить деньги совершенно свободно, не требуя родительской поддержки. Но теперь опустилась с 3 места на 10-е. В профиле Ро стало слишком много скрытой (и не очень) рекламы, но поток подписчиков пока не убавляется. Фото: @maryanaro

9/11 А ведущая популярной передачи "Орел и решка" Настя Ивлеева тоже из клана инстаблогеров. Начиналось все с типичных фото в купальнике, которые девушка умело приправляла жизненными историями и смешными шутками. Фото: @_agentgirl_

10/11 Популярным блогером Настя стала еще до участия в "Орле и решке". Став шоу о путешествиях, она лишь приумножила свою популярность. На Инстаграм Ивлеевой подписано уже 5 миллионов человек. Фото: @_agentgirl_