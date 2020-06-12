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Незрячий серфер покорил океан 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Любовью к экстремальным видам спорта сейчас никого не удивить. Многие любят пощекотать себе нервы, прыгая с парашютом или покоряя неприступные вершины на горных лыжах. Но история Дерека Рабело — это не просто рассказ об очередном любителе почувствовать прилив адреналина. "Рабмлер" расскажет историю о преодолении себя и о том, что любая мечта может стать явью.
Еще до рождения Дерека его отец решил назвать будущего наследника в честь мирового чемпиона по серфингу Дерека Хо и мечтал, что мальчик когда-нибудь тоже станет известным спортсменом.
Но, как говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Малыш появился на свет крепким, но, увы, абсолютно слепым. Неутешительный диагноз — врожденная глаукома — мог поставить крест на мечтах Рабело-страшего о сыне-серфере.
Однако родители Дерека приняли решение не ограждать ребенка от нормальной жизни и стать в обществе изгоем. Они хотели, чтобы сын вырос уверенным в себе и счастливым человеком. Все их силы были брошены на то, чтобы мальчик, который не мог познавать мир с помощью зрения, ориентировался в нем по-другому: с помощью звуков, тактильных ощущений, запахов…
Когда малышу было всего два года, отец подарил ему буги-доску для серфинга, на которой не требуется вставать на ноги, а волны покорять нужно лежа. С этого дня Дерек стал учиться слушать и ощущать волны.
В 17 лет молодой человек решил, что готов попробовать встать на настоящую доску для серфинга. Волнение, разумеется, было, но стремление осуществить мечту победило, и Дерек вышел «ловить волну». Надо сказать, что и опытные спортсмены порой опасаются знаменитых волн, которые приходят к берегам Гавайев со стороны Тихого океана. Дереку же было в несколько раз сложнее.
Удивительно, но океан покорился незрячему парню, который на собственном примере доказал, что нет ничего невозможного.
Как же совершенно слепому парню удалось «договориться» с океаном? Сам Дерек утверждает, что он просто чувствует волны:
"Я слушаю океан, слушаю волны. Каждая их часть звучит по-разному, нужно просто научиться это слышать. Звучание волн и помогает мне ориентироваться в пространстве".
Конечно, помощь других серферов Дереку все же необходима: товарищи помогают ему добираться на глубину. Все же остальное в руках незрячего спортсмена. Сначала он определяет силу течения, касаясь воды рукой, а затем начинает слушать океан, который «подсказывает», как двигаются и изгибаются волны. Именно этот «разговор» с океаном и помогает слепому серферу понять, когда нужно поднырнуть под волну. А остальное, по признанию Дерека, он делает неосознанно, просто потому что «так чувствует».
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