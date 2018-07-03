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«Русский Кен» сделал интимную пластику
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«Русский Кен» сделал интимную пластику 

Рамблер 1 час назад
И поделился подробностями операции в своем блоге.
1/6  Егор Холявин пришел на проект "Дом-2" толстым, возможно, именно из-за лишнего веса ему так и не удалось построить отношений с девушками, которым он симпатизировал. Одна из его возлюбленных намекнула будущему "русскому Кену", что ему нужно похудеть и привести себя в форму.
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2/6  Холявин решил последовать совету и для начала похудел на 20 кг. А затем занялся полным преображением себя в "прямом эфире" своего Instagram.
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3/6  Егор закачал собственный жир в ягодицы, искусственным образом подтянул грудь и сделал четкие кубики на прессе, подправил нос и подбородок, удалил комки Биша, а на днях сообщил, что увеличил мужское достоинство.
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4/6  Но останавливаться на достигнутом парень не собирается: "Ну, а теперь мой любимый вопрос для всех 👉 Что не так? Что опять меняем? Запускаю рубрику #транформацияскеном теперь именно Вы можете поменять ход событий моих операций. PS: И помним нам нужен идеал‼️‼️‼️"
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5/6  Молодой человек регулярно советуется с подписчиками по поводу будущих операций: "После первой операции ягодицы стали лучше, но не идеал. Сейчас я еще думаю, что выбрать: липомоделирование или импланты. При закачивании жира усваивается лишь 30 из 100%, а силикон даёт сразу «вау-эффект». PS: Ну что делаем?"
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6/6  "Я изменил себя внешне (более 13 операций) и внутренне! Этот шаг я сделал когда находился на грани... Когда остался наедине с самим собой, потеряв все... а самое главное любовь!".
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Участник скандального телепроекта "Дом-2" Егор Холявин рассказал подписчикам в Instagram, что увеличил мужское достоинство.
За преображениями молодого человека следят около 130 тысяч человек, многие из них поддерживают парня в его начинаниях. Более того, Холявин регулярно требует "здоровой критики" по поводу его внешности и результатов бесконечных изменений.
На проект Егор Холявин пришел толстым и неуверенным в себе молодым человеком, у которого не складывались отношения с девушками. Однако одна из возлюбленных намекнула Холявину, что ему нужно похудеть и привести себя в порядок. Чем парень и занялся: он сбросил около 20 килограммов, а затем решил полностью изменить свою внешность. Егор закачал собственный жир в ягодицы, искусственным образом подтянул грудь и сделал четкие кубики на прессе, подправил нос и подбородок, удалил комки Биша, а на днях сообщил, что увеличил мужское достоинство. "Русский Кен" очень откровенно рассказал обо всех подробностях операции и ее последствиях:
"Увеличение пениса — это серьезное решение, к которому я шёл целый год. В целом операция и реабилитация прошла удачно, больно не было, соблюдал все рекомендации врача. После двух недель реабилитации, мне разрешили заниматься «волшебством» вот тут я и встретился с небольшими проблемами, как говориться увеличить — увеличили, а инструкцию как пользоваться не дали. В связи с этим, сильно натер половой орган, да натер так, что мозоли теперь ужасные. Вот приходиться опять все обрабатывать и ждать, когда все пройдёт, а волшебства то хочется… Что касаемо размера — диаметр увеличился на 3 см, а длина на 1,5 см. Пока ещё не привык к новым изменениям, ногу на ногу как прежде не закинешь, да и нижнее белье нужно новое закупать, старое уже мало…"
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