«Русский Кен» сделал интимную пластику 

Участник скандального телепроекта "Дом-2" Егор Холявин рассказал подписчикам в Instagram, что увеличил мужское достоинство.
За преображениями молодого человека следят около 130 тысяч человек, многие из них поддерживают парня в его начинаниях. Более того, Холявин регулярно требует "здоровой критики" по поводу его внешности и результатов бесконечных изменений.
На проект Егор Холявин пришел толстым и неуверенным в себе молодым человеком, у которого не складывались отношения с девушками. Однако одна из возлюбленных намекнула Холявину, что ему нужно похудеть и привести себя в порядок. Чем парень и занялся: он сбросил около 20 килограммов, а затем решил полностью изменить свою внешность. Егор закачал собственный жир в ягодицы, искусственным образом подтянул грудь и сделал четкие кубики на прессе, подправил нос и подбородок, удалил комки Биша, а на днях сообщил, что увеличил мужское достоинство. "Русский Кен" очень откровенно рассказал обо всех подробностях операции и ее последствиях:
"Увеличение пениса — это серьезное решение, к которому я шёл целый год. В целом операция и реабилитация прошла удачно, больно не было, соблюдал все рекомендации врача. После двух недель реабилитации, мне разрешили заниматься «волшебством» вот тут я и встретился с небольшими проблемами, как говориться увеличить — увеличили, а инструкцию как пользоваться не дали. В связи с этим, сильно натер половой орган, да натер так, что мозоли теперь ужасные. Вот приходиться опять все обрабатывать и ждать, когда все пройдёт, а волшебства то хочется… Что касаемо размера — диаметр увеличился на 3 см, а длина на 1,5 см. Пока ещё не привык к новым изменениям, ногу на ногу как прежде не закинешь, да и нижнее белье нужно новое закупать, старое уже мало…"