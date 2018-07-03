«Русский Кен» сделал интимную пластику

"Я изменил себя внешне (более 13 операций) и внутренне! Этот шаг я сделал когда находился на грани... Когда остался наедине с самим собой, потеряв все... а самое главное любовь!".

6/6 "Я изменил себя внешне (более 13 операций) и внутренне! Этот шаг я сделал когда находился на грани... Когда остался наедине с самим собой, потеряв все... а самое главное любовь!".

Молодой человек регулярно советуется с подписчиками по поводу будущих операций: "После первой операции ягодицы стали лучше, но не идеал. Сейчас я еще думаю, что выбрать: липомоделирование или импланты. При закачивании жира усваивается лишь 30 из 100%, а силикон даёт сразу «вау-эффект». PS: Ну что делаем?"

5/6 Молодой человек регулярно советуется с подписчиками по поводу будущих операций: "После первой операции ягодицы стали лучше, но не идеал. Сейчас я еще думаю, что выбрать: липомоделирование или импланты. При закачивании жира усваивается лишь 30 из 100%, а силикон даёт сразу «вау-эффект». PS: Ну что делаем?"

Но останавливаться на достигнутом парень не собирается: "Ну, а теперь мой любимый вопрос для всех 👉 Что не так? Что опять меняем? Запускаю рубрику #транформацияскеном теперь именно Вы можете поменять ход событий моих операций. PS: И помним нам нужен идеал‼️‼️‼️"

4/6 Но останавливаться на достигнутом парень не собирается: "Ну, а теперь мой любимый вопрос для всех 👉 Что не так? Что опять меняем? Запускаю рубрику #транформацияскеном теперь именно Вы можете поменять ход событий моих операций. PS: И помним нам нужен идеал‼️‼️‼️"

Егор закачал собственный жир в ягодицы, искусственным образом подтянул грудь и сделал четкие кубики на прессе, подправил нос и подбородок, удалил комки Биша, а на днях сообщил, что увеличил мужское достоинство.

3/6 Егор закачал собственный жир в ягодицы, искусственным образом подтянул грудь и сделал четкие кубики на прессе, подправил нос и подбородок, удалил комки Биша, а на днях сообщил, что увеличил мужское достоинство.

Холявин решил последовать совету и для начала похудел на 20 кг. А затем занялся полным преображением себя в "прямом эфире" своего Instagram.

2/6 Холявин решил последовать совету и для начала похудел на 20 кг. А затем занялся полным преображением себя в "прямом эфире" своего Instagram.

Егор Холявин пришел на проект "Дом-2" толстым, возможно, именно из-за лишнего веса ему так и не удалось построить отношений с девушками, которым он симпатизировал. Одна из его возлюбленных намекнула будущему "русскому Кену", что ему нужно похудеть и привести себя в форму.

1/6 Егор Холявин пришел на проект "Дом-2" толстым, возможно, именно из-за лишнего веса ему так и не удалось построить отношений с девушками, которым он симпатизировал. Одна из его возлюбленных намекнула будущему "русскому Кену", что ему нужно похудеть и привести себя в форму.

Участник скандального телепроекта "Дом-2" Егор Холявин рассказал подписчикам в Instagram, что увеличил мужское достоинство.

За преображениями молодого человека следят около 130 тысяч человек, многие из них поддерживают парня в его начинаниях. Более того, Холявин регулярно требует "здоровой критики" по поводу его внешности и результатов бесконечных изменений.

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) 27 Мар 2017 в 11:20 PDT

На проект Егор Холявин пришел толстым и неуверенным в себе молодым человеком, у которого не складывались отношения с девушками. Однако одна из возлюбленных намекнула Холявину, что ему нужно похудеть и привести себя в порядок. Чем парень и занялся: он сбросил около 20 килограммов, а затем решил полностью изменить свою внешность. Егор закачал собственный жир в ягодицы, искусственным образом подтянул грудь и сделал четкие кубики на прессе, подправил нос и подбородок, удалил комки Биша, а на днях сообщил, что увеличил мужское достоинство. "Русский Кен" очень откровенно рассказал обо всех подробностях операции и ее последствиях: