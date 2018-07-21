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Неудачные тату, за которые стыдно
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Неудачные тату, за которые стыдно 

Рамблер 3 часа назад
Татуировки, про которые хочется забыть, — в нашей галерее.
1/14  Страшный тигр.
Фото:
2/14  Малдер и Скалли уже не те.
Фото:
3/14  Когда все пошло не так.
Фото:
4/14  Рука товарища всегда рядом.
Фото:
5/14  Поймал.
Фото:
6/14  Коса до пояса.
Фото:
7/14  Страшный зверь.
Фото:
8/14  Немного тату на лице.
Фото:
9/14  Когда не хватило денег на кроссовки.
Фото:
10/14  Носатый волк.
Фото:
11/14  Если нет геймпада.
Фото:
12/14  "Удачное" тату.
Фото:
13/14  Загадочный шакал.
Фото:
14/14  Сам себе тату-мастер.
Фото:
В последние время тенденция делать татуировки набирает обороты. Вам уже никто не скажет, что тату — это неприлично или некрасиво. Раскрашивать свое тело стало отдельным видом искусства. И совсем не обязательно, чтобы рисунки на теле что-то символизировали. Достаточно того, чтобы они были красивыми.
Также во всем мире проводятся тематические фестивали, посвященные теме тату. На них можно сделать себе новую татуировку или подсмотреть новые идеи. Если вы тату-мастер или обладатель шикарной татуировки почти на все тело, вы смело можете принять участие в таком фестивале и даже получить какую-нибудь награду.
Существуют люди, которые не побоялись сделать тату на все тело. Рик Дженест не испугался и сделал татуировку не только на теле, но и на лице. После этого он стал известен на весь мир и успешно работает моделью.
Но иногда поход к тату-мастеру заканчивается печально. Вам обещают красивое тату, но выходит совершенно не то, что вы хотели. Такие случаи — не редкость. В фотогалерее мы собрали фотографии самых неудачных татуировок, владельцы которых решили рискнуть и пожалели.
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