Неудачные тату, за которые стыдно

В последние время тенденция делать татуировки набирает обороты. Вам уже никто не скажет, что тату — это неприлично или некрасиво. Раскрашивать свое тело стало отдельным видом искусства. И совсем не обязательно, чтобы рисунки на теле что-то символизировали. Достаточно того, чтобы они были красивыми.

Также во всем мире проводятся тематические фестивали, посвященные теме тату. На них можно сделать себе новую татуировку или подсмотреть новые идеи. Если вы тату-мастер или обладатель шикарной татуировки почти на все тело, вы смело можете принять участие в таком фестивале и даже получить какую-нибудь награду.

Существуют люди, которые не побоялись сделать тату на все тело. Рик Дженест не испугался и сделал татуировку не только на теле, но и на лице. После этого он стал известен на весь мир и успешно работает моделью.

Но иногда поход к тату-мастеру заканчивается печально. Вам обещают красивое тату, но выходит совершенно не то, что вы хотели. Такие случаи — не редкость. В фотогалерее мы собрали фотографии самых неудачных татуировок, владельцы которых решили рискнуть и пожалели.