Красавицы в бикини спасаются от жары 

1/19 На фоне водопада. Фото: @kandidheartsphotography

2/19 Бретелька соскользнула. Фото: @carlsbadbikini

3/19 Жара. Фото: @sweet_chilli_babes

4/19 В шортах тоже можно. Фото: @sweet_chilli_babes

5/19 В белом бикини и белой пене. Фото: @life2magazine

6/19 Total black look. Фото: @bikini_models_143

7/19 Конкурс мокрых футболок. Фото: @bikini_models_143

8/19 "Оранжевый — хит сезона". Фото: @sweet_chilli_babes

9/19 Как невеста. Фото: @jupeserise

10/19 А у вас пеньюар разошелся. Фото: @samirmanu

11/19 "Угадай, в какой руке!" Фото: @bikini.girls.israel

12/19 Новый способ носить бикини. Фото: @finedimesdaily

13/19 Солнце в волосах. Фото: @itsjasrose

14/19 Вода — это жизнь. Фото: @bikini_hot_models

15/19 Вид сзади. Фото: @sweet_chilli_babes

16/19 И еще один. Фото: @slovakteengirls1

17/19 Аппетитный арбуз. Фото: @bikini_shoots

18/19 "Можно я тут у забора постою?" Фото: @finedimesdaily