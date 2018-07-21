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Красавицы в бикини спасаются от жары
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Красавицы в бикини спасаются от жары 

Рамблер 3 часа назад
В нашей галерее — самые жаркие фото девушек в бикини из соцсетей.
1/19  На фоне водопада.
Фото:
2/19  Бретелька соскользнула.
Фото:
3/19  Жара.
Фото:
4/19  В шортах тоже можно.
Фото:
5/19  В белом бикини и белой пене.
Фото:
6/19  Total black look.
Фото:
7/19  Конкурс мокрых футболок.
Фото:
8/19  "Оранжевый — хит сезона".
Фото:
9/19  Как невеста.
Фото:
10/19  А у вас пеньюар разошелся.
Фото:
11/19  "Угадай, в какой руке!"
Фото:
12/19  Новый способ носить бикини.
Фото:
13/19  Солнце в волосах.
Фото:
14/19  Вода — это жизнь.
Фото:
15/19  Вид сзади.
Фото:
16/19  И еще один.
Фото:
17/19  Аппетитный арбуз.
Фото:
18/19  "Можно я тут у забора постою?"
Фото:
19/19  На природе.
Фото:
Как спастись от жары? Конечно, надеть бикини и отправиться на пляж, желательно морской.
Появлением раздельного купальника женщины всего мира обязаны французскому модельеру Жаку Эйму, который впервые решился разделить костюм для купания на две части — верх и низ, причем нижняя часть была с короткой юбкой. Новинка под названием "Атом" представлена в 1943 году. Другой модельер Луи Реар пошел еще дальше — он уменьшил количество ткани, избавился от юбки и назвал все это "Бикини". Название было выбрано неслучайно: в том же году США провели испытание атомной бомбы на атолле Бикини, расположенном в Тихом океане. И действительно купальник произвел эффект разорвавшейся бомбы. Это было по-настоящему дерзко. Во Франции, Италии, Португалии и Испании было запрещено появляться на пляже в таком купальнике.
Первой запрет нарушила Бриджит Бардо, которая решилась загорать в таком купальнике на пляже в Каннах. А потом она снялась в фильме Роже Вадима "И бог создал женщину", где в одной из сцен она также была в бикини. Затем в бикини на экранах появились Мерилин Монро, Урсула Андресс. Их примеру последовали многие женщины, и в 1960-х годах купальники бикини стали незаменимыми на пляже.
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