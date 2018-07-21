Красавицы в бикини спасаются от жары 

Как спастись от жары? Конечно, надеть бикини и отправиться на пляж, желательно морской.
Появлением раздельного купальника женщины всего мира обязаны французскому модельеру Жаку Эйму, который впервые решился разделить костюм для купания на две части — верх и низ, причем нижняя часть была с короткой юбкой. Новинка под названием "Атом" представлена в 1943 году. Другой модельер Луи Реар пошел еще дальше — он уменьшил количество ткани, избавился от юбки и назвал все это "Бикини". Название было выбрано неслучайно: в том же году США провели испытание атомной бомбы на атолле Бикини, расположенном в Тихом океане. И действительно купальник произвел эффект разорвавшейся бомбы. Это было по-настоящему дерзко. Во Франции, Италии, Португалии и Испании было запрещено появляться на пляже в таком купальнике.
Первой запрет нарушила Бриджит Бардо, которая решилась загорать в таком купальнике на пляже в Каннах. А потом она снялась в фильме Роже Вадима "И бог создал женщину", где в одной из сцен она также была в бикини. Затем в бикини на экранах появились Мерилин Монро, Урсула Андресс. Их примеру последовали многие женщины, и в 1960-х годах купальники бикини стали незаменимыми на пляже.