«Я использую особый тон, делая вид, что возбуждена» 

Фотограф Филипп Толедано сделал серию портретов работников службы секса по телефону в домашней обстановке и показал неожиданную реальность, которая скрыта за потаенными фантазиями.
"Я задумался о тех вещах, которые в нашем обществе якобы на виду, но на самом деле скрыты", — говорит фотограф.
Тема фантазий очень личная для Толедано.
"У моего отца деменция, и поскольку у него были проблемы с кратковременной памятью, он не понял, что моя мать умерла. Мне пришлось придумать, что она живет в Париже и заботится о своем больном брате. Мы вместе пришли к такой "жизни в фантазиях"".
Из своих бесед с операторами службы секса по телефону Филипп узнал, что они находят свою работу полезной и даже необходимой. Их доступность делает самые смелые фантазии звонящих реальными, что помогает им почувствовать себя понятыми. Толедано добавляет, что люди, которых он фотографировал, попали в секс-бизнес по собственному желанию.
"Они многому научились, многое узнали о себе, о своей сексуальности и собственных желаниях. Это, скорее, "двухсторонняя" история".
"Операторы секса по телефону должны расшифровывать невысказанные желания звонящего — Те вещи, которые слишком абсурдны, скандальны или унизительны, чтобы быть высказанными. Из пары невнятных фраз оператор должен сплести и точно детализировать целую историю. Это требует яркого воображения, актерской способности и, прежде всего, глубокого понимания человеческого аппетита. Секс по телефону — это театр", — говорит Филипп.