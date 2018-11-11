«Я использую особый тон, делая вид, что возбуждена»

Фотограф Филипп Толедано сделал серию портретов работников службы секса по телефону в домашней обстановке и показал неожиданную реальность, которая скрыта за потаенными фантазиями.

"Я задумался о тех вещах, которые в нашем обществе якобы на виду, но на самом деле скрыты", — говорит фотограф.

Тема фантазий очень личная для Толедано.

"У моего отца деменция, и поскольку у него были проблемы с кратковременной памятью, он не понял, что моя мать умерла. Мне пришлось придумать, что она живет в Париже и заботится о своем больном брате. Мы вместе пришли к такой "жизни в фантазиях"".

Из своих бесед с операторами службы секса по телефону Филипп узнал, что они находят свою работу полезной и даже необходимой. Их доступность делает самые смелые фантазии звонящих реальными, что помогает им почувствовать себя понятыми. Толедано добавляет, что люди, которых он фотографировал, попали в секс-бизнес по собственному желанию.

"Они многому научились, многое узнали о себе, о своей сексуальности и собственных желаниях. Это, скорее, "двухсторонняя" история".