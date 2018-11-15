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Музыканты, которые «предсказали» свою смерть
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Музыканты, которые «предсказали» свою смерть 

Рамблер 5 часов назад
Как ни крути, но размышления о собственной смерти пугают даже самого храброго.
1/6  Виктор Цой. Последний альбом группы «Кино» был «прошит» грустью и меланхолией. Строчка, завершающая первый куплет трека «Следи за собой», словно описание трагедии, которая произошла 1990 году – «Завтра кто-то, вернувшись домой // Застанет в руинах свои города, // Кто-то сорвется с высокого крана».
Фото:
2/6  Игорь Тальков. «На бой с паразитами жизни, // На бой из-под рамп и софит.// Любой паразит только пискни - // Ты будешь со сцены убит». Пуля действительно настигла музыканта, но не на сцене, а возле гримерки.
Фото:
3/6  Фил Лайнотт. Пророческую песню Heart Attack (в переводе – «Сердечный приступ») написал и Фил Лайнотт со своей группой Thin Lizzy. «Мама, я умираю от сердечного приступа. // Мое сердце не может выдержать напряжения». Спустя три года Лайнотта умер от сердечного приступа. Музыканту было всего 36 лет.
Фото:
4/6  Джон Леннон. Трагический финал своей жизни предвидел и Леннон. «Жизнь в одолженном времени без мысли на завтра» - строчки песни, которую он записал незадолго до смерти. «Фанатская» пуля убила Джона до выхода трека. «Borrowed Time» стала посмертным произведением британского рокера.
Фото:
5/6  Джими Хэндрикс. Гитарист-виртуоз написал свой «приговор» еще до выхода своего первого альбома. Одни из строчек «Баллады о Джимми» звучат так: «Многое он испробовал, // Зная, что скоро умрет.// Джими ушел, он не один // Память о нем живет // Пять лет, сказал он». Через пять лет славы Джими нашли в гостинице мертвым.
Фото:
6/6  Марк Болан. Лидер группы T. Rex тоже «сообщил» о своей смерти задолго до реальной трагедии. «Жизнь все та же, // И всегда такой будет – // Легкой, как будто снимаешь лис с дерева» - пророческие строчки из хита «Solid Gold Easy Action». В 1977 году машина Болана врезалась в дерево. Номер автомобиля – FOX 661L.
Фото:
Как ни крути, но размышления о собственной смерти пугают даже самого храброго. Перед страхом погибели не бледнеют, наверное, только безумцы.
В нашей подборке — гениальные музыканты, которые не только не напугались своего смертного часа, но и рассказали о нем в текстах своих песен.
Виктор Цой. Последний альбом группы «Кино» был «прошит» грустью и меланхолией. Строчка, завершающая первый куплет трека «Следи за собой», словно описание трагедии, которая произошла 1990 году — «Завтра кто-то, вернувшись домой // Застанет в руинах свои города, // Кто-то сорвется с высокого крана».
Игорь Тальков. «На бой с паразитами жизни, // На бой из-под рамп и софит. // Любой паразит только пискни — // Ты будешь со сцены убит». Пуля действительно настигла музыканта, но не на сцене, а возле гримерки.
Фил Лайнотт. Пророческую песню Heart Attack (в переводе — «Сердечный приступ») написал и Фил Лайнотт со своей группой Thin Lizzy. «Мама, я умираю от сердечного приступа. // Мое сердце не может выдержать напряжения». Спустя три года Лайнотта умер от сердечного приступа. Музыканту было всего 36 лет.
Джон Леннон. Трагический финал своей жизни предвидел и Леннон. «Жизнь в одолженном времени без мысли на завтра» — строчки песни, которую он записал незадолго до смерти. «Фанатская» пуля убила Джона до выхода трека. «Borrowed Time» стала посмертным произведением британского рокера.
Джими Хэндрикс. Гитарист-виртуоз написал свой «приговор» еще до выхода своего первого альбома. Одни из строчек «Баллады о Джимми» звучат так: «Многое он испробовал, // Зная, что скоро умрет. // Джими ушел, он не один // Память о нем живет // Пять лет, сказал он». Через пять лет славы Джими нашли в гостинице мертвым.
Марк Болан. Лидер группы T. Rex тоже «сообщил» о своей смерти задолго до реальной трагедии. «Жизнь все та же, // И всегда такой будет — // Легкой, как будто снимаешь лис с дерева» — пророческие строчки из хита «Solid Gold Easy Action». В 1977 году машина Болана врезалась в дерево. Номер автомобиля — FOX 661L.
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