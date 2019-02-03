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Юные и зрелые звезды в коллажах датского фотографа 

Рамблер 6 часов назад
Помните, какая сцена становится кульминацией фильма "Мэри Поппинс, до свидания"? Взрослые герои встречают на волшебной карусели себя юных, и разговают с собой, невольно оценивая пройденный путь. Наверно, многие из нас задумывались о том, что было бы интересно встретиться с собой в юности.
А датский фотограф Ард Гелинк подарил такую возможность звездам. Он создал коллажи из фотографий знаменитостей в молодости и в наше время, где звезды как будто обнимают себя, юных, дерзких, полных энергии и надежд. Лучшие работы фотографа — в нашей подборке.
Люди , Фото
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