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Люди до и после появления животных в доме 

Ридус 2 часа назад
Время от времени все мы запальчиво говорим «Никогда!», но жизнь любит устраивать сюрпризы гордецам, и вот казавшееся невозможным вдруг становится реальностью. Например, люди из нашей подборки клялись, что никогда в жизни не заведут собаку или кошку и уж тем более не позволят ей спать на диване или, боже упаси, в своей кровати. Но стоило им впустить в дом четвероногого питомца, как они уже не представляют своей жизни без него!
Глядя на эти трогательные фотографии, кажется, что все люди обожают животных глубоко в душе. А те, кто не признаются в этом, просто не провели с собаками и котиками достаточно времени.
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