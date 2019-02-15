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Канадцы превращают волосы в сосульки ради наживы 

Рамблер 10 часов назад
Горячие источники Тахини в Канаде привлекают туристов не только природной красотой, но и возможностью сделать зрелищные фотографии. Даже в самый сильный мороз температура в бассейнах держится около 40 градусов по Цельсию. После купания из-за контраста волосы на голове, ресницы, брови и бороды замерзают и превращаются в ледяную паутину.
После того, как ледяные прически стали визитной карточкой источников, в 2011 году было решено проводить каждый год конкурс на самую отмороженную шевелюру. Туристы с удовольствием делают фотографии после купания в бассейне, а чтобы получить эффектную ледяную скульптуру из волос, нужно немного постоять на морозе ниже -20 градусов.
За фотографию ледяной прически, которая наберет больше всего лайков, администрация горячих источников выдает денежный приз. Выбирают победителей в конце каждого зимнего сезона. В 2019 году победителям светит по 750 долларов.
Люди , Фото
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