Российские двойники мировых знаменитостей 

На просторах Сети можно найти немало снимков случайных людей, которые очень похожи на голливудских знаменитостей. На самом деле, некоторые из них не считают, что имеют хоть какое-то сходство со звездой. Другие же, наоборот, подчеркивают схожие черты и намеренно подражают знаменитостям. Они делают такой же макияж и прическу, копируют стиль и, кстати, даже зарабатывают на этом неплохие деньги.
Например, так произошло с "русской Анджелиной Джоли". Москвичка Регина Кова сначала работала моделью, но сегодня она — известный бьюти-блогер и даже певица. Реализовать потенциал девушке удалось благодаря популярности ее Instagram-блога, в котором подписчики каждый день восхищаются ее красотой и, конечно, напоминают ей о том, что она очень похожа на голливудскую акстрису Анджелину Джоли. Однако есть и те, кто удивляется, как можно гордиться схожестью с кем-то, кто добился гораздо большего, чем вы сами. Они уверены, что Регина просто "пользуется чужой славой", а сама бы она не стала такой известной.