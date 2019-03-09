Российские двойники мировых знаменитостей

На просторах Сети можно найти немало снимков случайных людей, которые очень похожи на голливудских знаменитостей. На самом деле, некоторые из них не считают, что имеют хоть какое-то сходство со звездой. Другие же, наоборот, подчеркивают схожие черты и намеренно подражают знаменитостям. Они делают такой же макияж и прическу, копируют стиль и, кстати, даже зарабатывают на этом неплохие деньги.