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Российские двойники мировых знаменитостей 

Рамблер 2 часа назад
На просторах Сети можно найти немало снимков случайных людей, которые очень похожи на голливудских знаменитостей. На самом деле, некоторые из них не считают, что имеют хоть какое-то сходство со звездой. Другие же, наоборот, подчеркивают схожие черты и намеренно подражают знаменитостям. Они делают такой же макияж и прическу, копируют стиль и, кстати, даже зарабатывают на этом неплохие деньги.
Например, так произошло с "русской Анджелиной Джоли". Москвичка Регина Кова сначала работала моделью, но сегодня она — известный бьюти-блогер и даже певица. Реализовать потенциал девушке удалось благодаря популярности ее Instagram-блога, в котором подписчики каждый день восхищаются ее красотой и, конечно, напоминают ей о том, что она очень похожа на голливудскую акстрису Анджелину Джоли. Однако есть и те, кто удивляется, как можно гордиться схожестью с кем-то, кто добился гораздо большего, чем вы сами. Они уверены, что Регина просто "пользуется чужой славой", а сама бы она не стала такой известной.
Комментарии
Люди , Фото , Анджелина Джоли
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