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Кубинские транссексуалы — до и после смены пола 

BigPikcha.ru 2 часа назад
Глубокий фотопроект «Перераспределение» чилийского фотографа Клаудии Гонсалез — портреты представителей транссексуального сообщества Кубы. На парных фотографиях вы увидите одного и того же человека до и после операций по смене пола. Для удобства восприятия они изображены на одном и том же фоне. Хотя на вид изменения радикальные, фотограф пытается показать, что на самом деле эти люди не сильно изменились, по крайней мере внутри. Физически они идеально вписались в собственное восприятие себя и того, кем они всегда хотели быть, в мире, который не всегда признает их личность.
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