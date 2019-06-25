Экстремальные селфи и другие фото, снятые на краю высотных зданий

От одного только взгляда на эти фотографии у большинства людей захватывает дух и сердце уходит в пятки. Но не у всех. Есть и те, кто бесстрашно взбирается на высоту, покоряя все новые локации. Эти люди делают по истине головокружительные кадры, но зачастую ставят под угрозу собственную безопасность.

Тем не менее, многие идут на риск ради впечатляющей фотографии и популярности в соцсетях. Кто-то хочет побороть собственные страхи, а другие — исполнить давнишнюю мечту.

Так или иначе, но зачастую результат таких вылазок действительно впечатляет, а мы, как завороженные, не может оторвать взгляд от снимков, при просмотре которых буквально стынет кровь в жилах.

В нашей галерее мы собрали самые впечатляющие кадры с крыш высотных зданий.