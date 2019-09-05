Фредди Меркьюри: покойный, но бессмертный в 73

5 сентября исполнилось бы 73 года одному из самых ярких артистов современности — Фредди Меркьюри.

Легендарный фронтмен группы Queen сделал ее культовой в том числе и благодаря своему неповторимому голосу. Меркьюри считал, что студийные записи песен должны проходить на пределе физических возможностей, поэтому старался выжать абсолютный максимум из своих коллег по группе и себя самого. Возможно, именно поэтому песни золотого состава Queen до сих пор остаются любимыми публикой всех возрастов. Однажды журналист задал Фредди Меркьюри вопрос на эту тему, и вот что он ответил:

"Выдержит ли моя музыка проверку временем? Мне на это плевать! Меня тогда уже здесь не будет, чтобы переживать по этому поводу. Через двадцать лет… я буду мертвым, дорогие мои. Вы с ума сошли?"

О своем диагнозе Меркьюри долго умалчивал. Он не хотел, чтобы широкая общественность, а также его родные, были в курсе его плохого состояния. Лишь за день до своей смерти он выс