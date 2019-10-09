Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рано прощаться: группе Стаса Намина «Цветы» — 50 

Газета.Ru 4 часа назад
В этом году отмечает свой полувековой юбилей легендарная рок-группа «Цветы». В 1969 году ее создал лидер-гитарист Стас Намин, став, практически, основоположником отечественной неформальной культуры. «Цветы» одни из первых противостояли запретам того времени, их сравнивали с Beatles и даже запрещали их название. Однако это не помешало им прожить полувековую историю и создать более двадцати песен — от «Звездочки» до «Мы желаем счастья вам!», — которые помнит и любит вся страна, что является абсолютным рекордом. Они единственные из рок-команд совершили мировое турне, выступая для местной (нерусскоязычной) аудитории на всех материках и в крупнейших странах мира. На базе «Цветов» в Центре Стаса Намина воспитаны многие молодые рок-группы восьмидесятых. Из музыкантов «Цветов» Наминым была сделана группа «Парк Горького». Восстановившись после десятилетнего перерыва, «Цветы» опять начали гастролировать и записывать новые песни.
Так, их композиция «Свет и радость», в которой приняли участие представители пяти религиозных конфессий, была исполнена на 36-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, а песня «Распахни окно в свободу», исполненная вместе с российскими рок-музыкантами как послание сегодняшнему времени, вошла в американский документальный фильм Free to Rock и была представлена группой «Цветы» в сольном концерте в Музее Grammy в Лос-Анжелесе.
19 ноября в Кремлевском Дворце пройдет юбилейный концерт группы, в котором примут участие и другие звезды: «Чайф», Гарик Сукачев, Жанна Агузарова, Сергей Мазаев, Дмитрий Ревякин (Калинов мост), Алексей Романов (Воскресение) и другие. «Цветы» вместе с гостями и публикой исполнят все свои знаменитые хиты и новые песни.
Знаменитые писатели, которые были неграмотны
Газета.Ru: последние новости
30 лет первому сеансу Кашпировского на телевидении 30 лет первому сеансу Кашпировского на телевидении В МЧС дали советы по защите от агрессивных собак В МЧС дали советы по защите от агрессивных собак Как украинцы подорвали российский Ту-154 с 78 пассажирами Как украинцы подорвали российский Ту-154 с 78 пассажирами
Комментарии
Люди , Фото , Гарик Сукачев , Дмитрий Ревякин , Алексей Романов , Сергей Мазаев , Жанна Агузарова , Стас Намин , ЮНЕСКО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какую технику везли туристы из СССР для продажи
Какую технику везли туристы из СССР для продажи
Знаменитому кабаре «Мулен Руж» исполнилось 130 лет
Знаменитому кабаре «Мулен Руж» исполнилось 130 лет
Как помещики на Руси делали бизнес на крепостных
Как помещики на Руси делали бизнес на крепостных
Муж удачно заправил машину жены и стал миллионером
Муж удачно заправил машину жены и стал миллионером
Что стало с участниками самых известных ОПГ 90-х
Что стало с участниками самых известных ОПГ 90-х62
Видео
Как безголосая оперная певица стала легендой
03:43
Как безголосая оперная певица стала легендой
Люди
Настойчивая утка вернула потерю с третьей попытки
00:53
Настойчивая утка вернула потерю с третьей попытки
Безумный мир
Как в реальности выглядит глобальное потепление
01:22
Как в реальности выглядит глобальное потепление
Безумный мир
Мифы о выживании, которые навредят, а не спасут
10:01
Мифы о выживании, которые навредят, а не спасут
Безумный мир
Неподготовленный человек испытал космический тренажер
03:16
Неподготовленный человек испытал космический тренажер
Люди
Знаменитые писатели, которые были неграмотны
05:46
Знаменитые писатели, которые были неграмотны
Люди
Каким оружием Сахаров хотел уничтожить США
02:28
Каким оружием Сахаров хотел уничтожить США
Истории
Тайные коды, которые удалось расшифровать
10:37
Тайные коды, которые удалось расшифровать
Вещи
Какой танк больше всего не любили советские танкисты
01:54
Какой танк больше всего не любили советские танкисты
Истории
Как сапожник основал бизнес империю
02:20
Как сапожник основал бизнес империю
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение