В этом году отмечает свой полувековой юбилей легендарная рок-группа «Цветы». В 1969 году ее создал лидер-гитарист Стас Намин, став, практически, основоположником отечественной неформальной культуры. «Цветы» одни из первых противостояли запретам того времени, их сравнивали с Beatles и даже запрещали их название. Однако это не помешало им прожить полувековую историю и создать более двадцати песен — от «Звездочки» до «Мы желаем счастья вам!», — которые помнит и любит вся страна, что является абсолютным рекордом. Они единственные из рок-команд совершили мировое турне, выступая для местной (нерусскоязычной) аудитории на всех материках и в крупнейших странах мира. На базе «Цветов» в Центре Стаса Намина воспитаны многие молодые рок-группы восьмидесятых. Из музыкантов «Цветов» Наминым была сделана группа «Парк Горького». Восстановившись после десятилетнего перерыва, «Цветы» опять начали гастролировать и записывать новые песни.
Так, их композиция «Свет и радость», в которой приняли участие представители пяти религиозных конфессий, была исполнена на 36-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, а песня «Распахни окно в свободу», исполненная вместе с российскими рок-музыкантами как послание сегодняшнему времени, вошла в американский документальный фильм Free to Rock и была представлена группой «Цветы» в сольном концерте в Музее Grammy в Лос-Анжелесе.
19 ноября в Кремлевском Дворце пройдет юбилейный концерт группы, в котором примут участие и другие звезды: «Чайф», Гарик Сукачев, Жанна Агузарова, Сергей Мазаев, Дмитрий Ревякин (Калинов мост), Алексей Романов (Воскресение) и другие. «Цветы» вместе с гостями и публикой исполнят все свои знаменитые хиты и новые песни.