Реальные фото самых странных российских паспортов

Россия славится многообразием народностей и наций, проживающих на одной земле. Отсюда и такой широкий спектр возможных фамилий, которые встречаются в нашей стране.

Однако, как выяснил "Рамблер", сотрудникам паспортных столов в России очень весело живется. Ведь к ним в руки попадают сотни документов, в каждом из которых хранится какая-то давняя история или просто смешное слово, ставшее для кого-то частью жизни.

Так, россиянка с реальной фамилией "Сосиска", скорее всего, диктуя свои данные, видела много удивленных лиц. А вот мужчина с осетинской фамилией "Богов" получил от родителей такое же божественное имя "Иисус". При этом отчество у него — Христосович.

Подобных любопытных паспортов в нашей стране великое множество. Надеемся, что их обладатели только рады своим необычным фамилиям и именам.