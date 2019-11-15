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Реальные фото самых странных российских паспортов 

Рамблер 1 час назад
Россия славится многообразием народностей и наций, проживающих на одной земле. Отсюда и такой широкий спектр возможных фамилий, которые встречаются в нашей стране.
Однако, как выяснил "Рамблер", сотрудникам паспортных столов в России очень весело живется. Ведь к ним в руки попадают сотни документов, в каждом из которых хранится какая-то давняя история или просто смешное слово, ставшее для кого-то частью жизни.
Так, россиянка с реальной фамилией "Сосиска", скорее всего, диктуя свои данные, видела много удивленных лиц. А вот мужчина с осетинской фамилией "Богов" получил от родителей такое же божественное имя "Иисус". При этом отчество у него — Христосович.
Подобных любопытных паспортов в нашей стране великое множество. Надеемся, что их обладатели только рады своим необычным фамилиям и именам.
Видео дня. История самой известной советской отшельницы
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Люди , Фото
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