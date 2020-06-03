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Самые красивые преступницы 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Многие представляют себе преступниц неутоленными и с мужскими повадками. На самом деле, в любой ситуации девушки остаются собой и не забывают о макияже даже в тюремной камере. "Рамблер" собрал самых красивых преступниц и выяснил, за что их арестовали.
В местах лишения свободы, где содержатся женщины, есть свои правила и порядки. У них нет четкой иерархии, поэтому место "главной" занимает та, у кого больше влияния или девушка, которая оказалась физически сильнее других. Девушки тоже организуют и состоят в преступных группировках, хотя на самом деле с такими внешними данными могли бы быть моделями.
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