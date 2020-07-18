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В социальной сети «Одноклассники» зарегистрировано более 45 миллионов пользователей. Люди знакомятся, общаются, публикуют разнообразные снимки из своей повседневной жизни.

Аватарка — самое главное фото, по которому можно хоть и частично, но узнать человека. Поэтому многие пользователи так ответственно подходят к этому вопросу — снимок должен быть классным и притягательным.

Но некоторые отдают предпочтение диким и забавным кадрам. Поэтому «Рамблер» сделал подборку самых смешных аватарок в «Одноклассниках».