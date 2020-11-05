Знаменитые люди, страдавшие от стыдной болезни 

Известные личности прошлого были всего лишь людьми. Кто-то пил, кто-то был не прочь поскандалить, а кто-то любил секс и страдал от самого страшного заболевания, с ним связанного. Лечить сифилис научились не так давно. Как же справлялись с ними? Ответ: травились и мучились!

Иван Грозный — лечился от сифилиса ртутью

В останках Ивана Грозного было обнаружено гигантское количество ртути. Известно, что, начиная с конца XV века, ртуть на Руси применяли исключительно для того, чтобы лечить сифилис. В то время заморская хворь достигла в Европе масштабом эпидемии, добралась она и до Руси.

Народные лечебники вовсю рекомендуют ртутные мази для излечения «венерических нарывов». То, что царь после смерти своей жены Анастасии пустился в невиданный разгул, общеизвестно. По многим признакам, он все-таки заразился сифилисом от наложниц, которым он сам потерял счет.

Людвиг ван Бетховен — «залечили» от сифилиса свинцом

Биографы великого композитора писали о его пристрастии к кутежам в домах терпимости. Если это действительно было так, то ничего удивительного в том, что со временем Бетховен потерял слух, а сильное гнойное воспаление едва не отняло у него палец.

По мнению исследователей, эти проявления вполне могли стать последствиями перенесенного им сифилиса. В то время от сифилиса пытались лечить мазями, содержащими свинец. По‑видимому, в организме музыканта накопилось критическое количество свинца, которое его и убило: в 1994 году был сделан анализ волос Бетховена, и ученые обнаружили в них огромную дозу свинца.

Уильям Шекспир — догадки литературоведов

В произведениях Шекспира то и дело упоминается сифилис, так что закрадываются мысли: автор знаком с этой болезнью не понаслышке.

Литературоведы утверждают: почерк драматурга заметно ухудшился после того, как ему исполнилось 36 лет, по всей видимости, в руках появился тремор, а это один из спутников сифилиса. Впрочем, все это — лишь предположения.

Авраам Линкольн — роковая ошибка молодости

Президент США Авраам Линкольн всю жизнь прожил с одной женой и слыл добропорядочным супругом. Но… В молодости он позволил себе необдуманную связь, и этот краткий роман наградил его проблемами со здоровьем на всю жизнь. От неизвестной девушки Линкольн подхватил, судя по всему, сифилис.

Некоторые его биографы думают, и это заболевание он передал и своей жене, и что трое из его четверых детей именно по этой причине родились ослабленными и умерли в детстве. При этом самому президенту суждено было погибнуть от пули убийцы, а вот его жене, пережившей его на 20 лет, пришлось бороться с последней стадией сифилиса. Болезнь победила.

Фридрих Ницше — сифилис получил то ли «по наследству», то ли от кузины

Известно, что отец Ницше умер молодым от загадочной болезни, так что, вполне возможно, это был именно сифилис, и его Фридрих получил «по наследству».

Есть и другая версия: мол, неизлечимой болезнью наградила юного Фридриха кузина, до встречи с которой философ отличался своей асексуальностью. Впрочем, некоторые биографы убеждены в том, что никакого сифилиса у Ницше не было.

Ги де Мопассан — лечил боли от сифилиса наркотиками

Известный французский писатель был донжуаном — якобы он покорил около 300 женщин! Надеемся, не всех он заразил сифилисом — симптомы появились у него в 25 лет. У писателя буквально клоками стали выпадать волосы, потом появились усиливающиеся боли… Ему пришлось бороться с ними посредством морфия и других наркотиков.

Как следствие — пораженная психика: его терзали ночные кошмары и частые галлюцинации. Замкнутый круг: морфий, принятый, чтобы забыться, становился причиной еще более страшных кошмаров. Так длилось годами. Когда его мучения сделались нестерпимыми и безумие уже не подлежало сомнению (была попытка самоубийства), мать поместила его в психиатрическую клинику, где писатель и скончался в 42 года.

Мао Цзэдун — любил женщин и не любил врачей

Человек с плаката — именно так воспринимают Мао Цзэдуна его соотечественники. При этом никто не задумывается о том, что при жизни Мао был еще тем ловеласом. Об этом в один голос твердят исследователи его биографии, добавляя, что через его постель прошли сотни, если не тысячи, женщин. Стоит ли сомневаться, что, как минимум, одна из них страдала венерическими болезнями?

Тем более, что правитель Поднебесной ненавидел гигиенические процедуры: он даже не считал нужным чистить зубы, ссылаясь на то, что «тигры этого не делают». К тому же он буквально шарахался от врачей, считая их шарлатанами. В результате к концу своего земного пути Мао Цзэдун страдал огромным количеством всевозможных заболеваний, среди которых были и венерические.