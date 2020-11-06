В век соцсетей и новых технологий фото и видео становятся одной из важнейших частей нашей жизни. Многие считают, что если не сделал фото, то день прошел зря. Люди ежедневно щелкают сотни селфи, записывают видео на завтраке, по дороге на работу, чекинятся в каждом кафе и, кнечно, ждут лайков.

Однако почти каждый пользователь Сети, прежде чем показать свое фото миру, пропускает его через несколько приложений. В одном отбеливает себе зубы, в другом уменьшает нос, а в третьем добавляет пару кубиков пресса. На выходе получается, как им кажется, идеальное фото.

Причем те, кто видит это фото редко замечают, какая работа была проделана над ним. Однако есть такие отчаянные любители фотошопа, провалы которых сложно не заметить. "Рамблер" разбирался, как люди неудачно "мудрят" над своими фото.