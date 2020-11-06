Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Провалы любителей фотошопа, которые нельзя не заметить 

Диана Товсепова 1 час назад
В век соцсетей и новых технологий фото и видео становятся одной из важнейших частей нашей жизни. Многие считают, что если не сделал фото, то день прошел зря. Люди ежедневно щелкают сотни селфи, записывают видео на завтраке, по дороге на работу, чекинятся в каждом кафе и, кнечно, ждут лайков.
Однако почти каждый пользователь Сети, прежде чем показать свое фото миру, пропускает его через несколько приложений. В одном отбеливает себе зубы, в другом уменьшает нос, а в третьем добавляет пару кубиков пресса. На выходе получается, как им кажется, идеальное фото.
Причем те, кто видит это фото редко замечают, какая работа была проделана над ним. Однако есть такие отчаянные любители фотошопа, провалы которых сложно не заметить. "Рамблер" разбирался, как люди неудачно "мудрят" над своими фото.
Видео дня. На видео сняли кита, чуть не проглотившего туристов
Люди , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
00:24
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
Безумный мир
Танец лысого попугая умилил Сеть
00:49
Танец лысого попугая умилил Сеть
Безумный мир
Мужчина показал, что будет, если проглотить пчелу
03:42
Мужчина показал, что будет, если проглотить пчелу
Люди
Как простой шведский моряк стал королем каннибалов
03:22
Как простой шведский моряк стал королем каннибалов
Люди
Пес дерзко отпихнул невесту, чтобы поцеловать жениха
00:30
Пес дерзко отпихнул невесту, чтобы поцеловать жениха
Безумный мир
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
00:48
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
Безумный мир
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
01:04
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение