Все новости на карте

В Сети россияне делятся своим опытом после того, как пробует написать давно забытым друзьям и знакомым.

Так, пользователи соцсетей ищут свои старые переписки и отвечают тем, с кем не общались годами.

"Рамблер" разбирался, как это было.