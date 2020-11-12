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Россияне открыли свои старые переписки и написали остроумные ответы спустя годы 

Диана Товсепова 25 минут назад
В Сети россияне делятся своим опытом после того, как пробует написать давно забытым друзьям и знакомым.
Так, пользователи соцсетей ищут свои старые переписки и отвечают тем, с кем не общались годами.
"Рамблер" разбирался, как это было.
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