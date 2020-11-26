Знаменитости, умершие во время секса 

Давайте честно, найдется немало людей, которые не отказались бы испустить последний вздох в объятиях любовника. Хотя, конечно, партнера в этом случае можно только пожалеть…

Папа римский Иоанн XII

Люди стали умирать от инфаркта во время секса задолго до того, как в обиход вошли слова «инфаркт» и «секс», а именно в 964 году н.э.

В те времена говорили проще:

«Иоанн умер оттого, что Сатана стукнул его по голове».

Несмотря на свой пост, Иоанн XII, по утверждениям современников, был не очень-то хорошим папой, да и личные его качества оставляли желать лучшего. Его описывают как грубого, безнравственного человека, «превратившего Латеранский дворец в бордель».

Итальянский дипломат и историк Лиутпранд Кремонский знал довольно откровенные подробности интимной жизни папы. Он упоминает, что другие священники «свидетельствовали о его прелюбодеяниях: он прелюбодействовал с вдовой Ренье, со служанкой отца Стефана, с вдовой Анной и с его собственной племянницей, он превратил священный дворец в публичный дом».

Умер он, по одной версии, от инфаркта во время секса с одной из своих любовниц по имени Стефанетта, по другой — от рук разгневанного мужа той же самой Стефанетты.

Аттила

Говорят, у правителя гуннов был неслабый сексуальный багаж. Создатель великой державы от Рейна до Волги умер от банального кровотечения из носа.

Византийский историк Иордан так описал смерть Аттилы:

«Он взял себе в супруги — после бесчисленных жен, как это в обычае у того народа, — девушку замечательной красоты по имени Ильдико. Ослабевший на свадьбе от великого ею наслаждения и отяжеленный вином и сном, он лежал, плавая в крови, которая обыкновенно шла у него из ноздрей, но теперь была задержана в своем обычном ходе и, изливаясь по смертоносному пути через горло, задушила его».

Как мы сейчас понимаем, речь, скорее всего, идет об инсульте. Другой византийский историк Марцелл Комит считал, что супруга просто заколола предводителя гуннов.

Папа Павел II

Иоанн XII был не единственным папой, склонным к любовным экспериментам, пренебрегая своим статусом «наместника бога на земле». Павел II, в миру Пьетро Барбо, был достойным продолжателем традиции.

Павел умер совсем не старым, в 54 года, от сердечного приступа в 1471 году. Одни утверждали, что несчастный просто переел дыни, но враги папы злословили, будто бы причиной смерти была гомосексуальная связь с юным пажом. Папу, говорили они, в прямом смысле слова «залюбили» до смерти…

Феликc Фор

На портрете у бывшего французского президента гордый, даже бравый вид.

Фор стал предметом множества каламбуров, один из которых звучит так:

«Il voulait être César, il ne fut que Pompée», — что в переводе с французского означает: «Он желал быть Цезарем, но кончил как Помпей».

Но у слова «pompée» есть еще одно значение — «наслаждаться минетом».

Распространенный слух гласит, что Фор умер во время того, как известная авантюристка того времени Маргерит Стенель занималась с ним оральным сексом прямо у него в кабинете. По другой версии, это был не минет, а порка. Хотя официальный диагноз звучал как «кровоизлияние в мозг», врач проводил антитоксические мероприятия — то есть Фор, судя по всему, был отравлен.

Стенель судили за убийство мужа и свекрови, но, несмотря ни на что, суд ее оправдал.

Нельсон Рокфеллер

Скандал в Белом доме! Вице-президент США (1974−1977 гг.) умер прямо во время сексуального акта со своей помощницей Меган Маршак (бедная Меган). В его свидетельстве о смерти именно так и было написано.

Впрочем, помощники быстро «навели лоск», чтобы казус не вышел наружу. Нельсона привели в приличный вид: его одели и усадили в кресло. Это бы сработало, если бы врач не зарегистрировал у вице-президента редкий феномен — посмертный приапизм. Проще говоря, его член стоял, и списать все на обычный сердечный приступ было просто невозможно.

Дэвид Кэррадин

В 2009 году тело известного актера, звезды фильма «Убить Билла», было найдено в отеле Бангкока.

Музыкант, продюсер и режиссер был найден обнаженным в комнате, вокруг его шеи и гениталий был закручен провод, что дало повод говорить о самоубийстве.

Но коронеры опровергли эти слухи, утверждая, что 72-летний Дэвид на самом деле умер от неосторожности. Такие случаи получили название «аутоэротическая асфиксия». Обе его бывших жены Гейл Дженсон и Марина Андерсон после смерти актера заявили, что знали о странных и опасных склонностях бывшего мужа.

«У Дэвида была темная сторона, — комментирует происшедшее Андерсон, — очень глубокая сторона. Близкие знали о ней».

Ранее во время бракоразводного процесса Андерсон упоминала, что Кэррадин был склонен к «отвратительному, ненормальному сексуальному поведению, которое к тому же было очень опасным».