20 самых поразительных людей планеты 

Некоторые люди настолько «не такие, как все», что их способности ставят в тупик даже светил медицины и науки. В этой подборке мы собрали два десятка примеров обладателей сверхчеловеческих способностей или просто поразительных и очень оригинальных личностей.

Источник: factroom.ru Джасприт Сингх Калра

Джасприт Сингх Калра известен у себя на родине как Резиновый мальчик: его тело настолько гибкое, что он может повернуть свою голову почти на 180 градусов.

Однако это лишь один из многих замечательных трюков, которые может проделывать со своим телом этот гуттаперчевый мальчик.

Франциско Доминго Жоакима

Молодой человек по имени Франциско Доминго Жоакима из города Самбизанга вытворяет поистине шокирующие вещи мышцами лица. Книга рекордов Гиннесса даже назвала его рот самым большим в мире. В то место, куда обычные люди кладут пищу, рекордсмен запросто может засунуть банку из-под кока-колы. Размер рта Франциско составляет ровно 16,99 см.

Чжан Руифанг

101-летняя жительница Китая Чжан Руифанг несколько лет наблюдает на своем собственном лбу увеличивающийся нарост неизвестного происхождения. И все бы ничего, только эти безобидные шишки очень сильно напоминают дьявольские рога. И если один рог еще можно списать на совпадение и злую шутку матушки-природы, то новый симметричный нарост с другой стороны лба, который начал расти позднее, просто шокирует окружающих.

Джино Мартино

Джино Мартино — американский профессиональный борец и артист, который шокирует публику своей невероятной способностью ломать головой различные твердые предметы, включая железные прутья, бейсбольные биты и бетонные блоки. Его череп выдерживал даже шары для боулинга, падающие с пятиметровой высоты. По словам врачей, такая необычная физическая способность Джино обусловлена тем, что он от природы обладает сверхпрочным черепом. За это его и прозвали Человеком-наковальней.

Тим Кридланд

Тим Кридланд, выступающий под сценическим псевдонимом «Замора — Король пыток», на протяжении десятилетий демонстрировал всему миру свою уникальную способность — исключительную терпимость к боли. Он протыкал себя шпагами, глотал огонь и мечи, ложился на гвозди — и это лишь малая часть тех опасных трюков, которые он проделал за всю свою карьеру. Тим является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

Вим Хоф

Голландец Вим Хоф обладает удивительной способностью выдерживать экстремально низкие температуры. Он бегал марафоны босиком по снегу, погружался в холодную воду и установил мировой рекорд пребывания в ледяной ванне — 1 час 52 минуты. Кроме того, Вим Хоф совершил восхождение на вершину горы Килиманджаро, будучи в одних только шортах, за что и получил прозвище Ледяной человек.

Мужчина уверяет, что достиг состояния, при котором абсолютно не чувствует холода, исключительно благодаря медитации. Исследователи подтвердили, что Вим действительно способен сознательно контролировать свою вегетативную нервную систему и реакции иммунной системы.

Яков Циперович

Обычный электрик Яков Циперович превратился в настоящего биоробота. Его первая жена попыталась отравить его смертельным ядом, но мужчину удалось спасти. После пережитого Якову пришлось заново учиться управлять своим телом, которое ощущалось совсем по-другому. Когда Яков пытался лечь в кровать, некая сила поднимала его и не давала оставаться в вертикальном положении, словно в нем был балансирующий механизм «неваляшки». Циперович уставал как обычный человек, ему хотелось спать, но как только на него накатывала дрема, в голове раздавался звук, напоминавший щелчок, не дававший погрузиться в сон.

Сегодня Циперович, которому исполнилось 54 года, живет в Минске. Яков не спит вот уже 33 года и в своем солидном возрасте выглядит не старше 35.

Чан Ван Хэй

Вьетнамский житель Чан Ван Хэй имел волосы длиной 6,8 метра. Но, к сожалению, никогда не заявлял об этом в Книгу рекордов Гиннесса.

79-летний Хэй жил в провинции Киен Джианг (Южный Вьетнам), работал с целебными травами. Отращивать свои волосы он начал в 25-летнем возрасте по очень простой, но удивительной причине — каждый раз после стрижки он очень сильно заболевал. Он не стал обращаться к врачам, а просто перестал стричь волосы и начал плести косу, которая с годами стала походить на толстый канат.

Садху Амар Бхарати

Рука Садху — костлявое высохшее нечто, ведь вот уже 40 лет, с 1973 года, он ею не пользовался. Он поднял ее над головой в знак преклонения перед богом Шивой.

Садху жил обычной жизнью до 1970 года. Он работал, у него была жена и семья, трое детей. Садху был обычным индийцем среднего достатка. Но в одно прекрасное утро Садху понял, что он более не принадлежит ни своей семье, ни самому себе — он принадлежит богу.

И отправился по дорогам Индии, а после нескольких лет скитаний дал обет и поднял свою правую руку вверх, чтобы не опустить ее следующие сорок лет. Шел 1973 год. Говорят, он поднял ее в знак смирения и отказа от своих грехов, но есть и те, кто утверждает, что поднял он руку в знак протеста против войн на земле.

Так, с поднятой вверх правой рукой, Садху Амар Бхарати живет уже сорок долгих лет. За эти десятилетия рука его, которой он совсем не пользовался, высохла и приняла вид безжизненной палки, состоящей из костей и пересохшей кожи.

Мехмет Озюрек

Нос Мехмета Озюрека из Турции был торжественно измерен на съемках итальянской программы Lo Show dei Record и оказался размером 8,8 см (от лба до кончика), что и было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса в 2010 году.

Врачи утверждают, что своим длинным носом Мехмет обязан ринофиме — редкому заболеванию кожи, которое сопровождается разрастанием элементов кожи носа. Не исключено, что когда-нибудь он сам побьет собственный рекорд, поскольку нос продолжает понемногу расти.

Масутацу Ояма

Легендарный мастер карате, основатель стиля кёкусинкай, обладатель десятого дана Масутацу Ояма был одним из самых знаменитых представителей боевых искусств. Ояма наносил удары по принципу японских бойцов «один удар — одна смерть». Даже если сопернику удавалось блокировать удар, то этого блока было недостаточно, удар мастера сметал на своем пути все.

Ояма разбивал 17 слоев черепицы и 3–4 кирпича за раз одним ударом ребром ладони. А бои с быками он проводил полсотни раз, троих быков убил насмерть голыми руками и 49 быкам сломал рога, тоже ударом ребром ладони. Он хотел сразиться еще с тиграми и со львами, но ему не позволили так жестоко обращаться с животными. Позже Ояма сам признал, что нельзя убивать животных для демонстрации своей силы.

Мишель Лотито

Француза Мишеля Лотито неспроста на родине называли Monsieur Mangetout, что по-русски звучит как «Мсье съест все». В период с 1959 по 1997 год он в буквальном смысле поглотил около девяти тонн металлических предметов, включая самолет, семь телевизоров, 18 велосипедов, 15 тележек для покупок, гроб и часть Эйфелевой башни.

В чем же кроется причина проявления у Лотито такой шокирующей способности? Этот редкий феномен в науке и медицине известен как «пикацизм» — пищевое расстройство, которое выражается в тяге к несъедобным веществам. Оно, наряду с необычайно толстой слизистой оболочкой желудка, и позволяло Лотито потреблять огромное количество металла, который он, кстати, резал на мелкие кусочки, поливал растительным маслом и проглатывал, запивая водой. Умер Мишель Лотито, как ни странно, естественной смертью.

Кэрол Энн Ягер

Кэрол Энн Ягер — самая тяжелая женщина и один из самых тяжелых людей в истории медицины. Максимальный вес Ягер, составлявший 1600 фунтов (727 кг), не был документально подтвержден; в официальных источниках ее максимальный вес — 544 кг при росте 170 см.

Кэрол страдала расстройством приема пищи с детства. По ее словам, пусковым моментом этого расстройства стала сексуальная агрессия со стороны близкого друга ее семьи. Хотя в последующих интервью она указывала, что существовали и другие факторы, которые повлияли на ее пищевые привычки и привели к столь сильному ожирению: это были «скелеты в шкафу» и «чудовища». Девушка не могла самостоятельно передвигаться, поскольку ее мышцы не выдерживали столь сильной нагрузки.

Кэрол Ягер также является женщиной, потерявшей наибольший вес естественным (нехирургическим) путем. Был официально зарегистрирован сброс 236 килограммов в течение трех месяцев без хирургического вмешательства.

Джилл Прайс

Джилл Прайс, 42-летняя жительница Калифорнии, помнит каждое событие в своей жизни в хронологическом порядке с тех пор, как ей исполнилось 12 лет. Она помнит буквально каждую мелочь, включая программу, идущую в тот момент по телевизору, или события, произошедшие в мире. Просто назовите дату, и она скажет вам, какой это был день недели, и перечислит все, что происходило в тот день.

Многие люди завидуют ее дару, однако суперпамять — подарок не для всех. Просто представьте, что вы переживаете события своей жизни снова и снова, как будто они только что случились. Кроме того, в жизни каждого человека есть вещи, которые лучше не вспоминать. Лекарства от памяти Джилл специалисты пока так и не нашли.

Алекс Ленкей

Англичанин Алекс Ленкей, практикующий самогипноз с 16 лет, отказавшись от традиционного обезболивания, загипнотизировал себя на время хирургической операции по остеоартриту. В ходе операции, длившейся 83 минуты, гипнотизеру вскрыли запястье, удалили кусок кости размером с орех, а также провели манипуляции с сухожилием пациента. По его словам, в это время он слышал все, что говорил хирург, а также звук, которым сопровождался распил кости, однако не почувствовал никакой боли.

Алексу Ленкею ранее удаляли под гипнозом грыжу, и однажды он гипнотизировал своего сына, тоже Алекса, чтобы снизить боль в сломанной руке.

Йосиро Накамацу

Японский Томас Алва Эдисон, сумасшедший ученый, один из пяти величайших изобретателей в истории — именно так называют в обществе этого 85-летнего японца, который во всеуслышание утверждает, что он не только изобрел знаменитый флоппи-диск на 20 лет раньше американской компании IBM, но и стал рекордсменом по количеству изобретений, доведя их число до 3,3 тысячи.

К самому процессу изобретательства этот эксцентричный японец подходит философски: создание каждого нового творения он сравнивает с пагодой в пять этажей. Первым из них является душевная сила, ведь именно она помогает человеку пойти тяжелым путем изобретателя. Второй ступенью является здоровое тело. Затем — учеба. При этом, как утверждает Доктор НакаМац, настоящий изобретатель должен быть подкован в равной мере как в технических, так и в гуманитарных науках. После идет умение ставить эксперименты и, конечно же, талант.

Джонатан Ли Ричес

Джонатан Ли Ричес — заключенный Федеральной тюрьмы города Кентукки по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также рекордсмен по количеству исков, поданных в американские районные суды от одного человека по различным основаниям.

В начале 2006 года Джонатан составил свое первое заявление в суд, и за следующие семь лет он подал более двух с половиной тысяч исков. За столь активную гражданскую позицию парень попал в Книгу рекордов Гиннесса как одна из наиболее спорных личностей в истории, а Джонатан, будучи верным себе, в ответ подал на Книгу в суд. А в 2012 году он подал новые иски, на этот раз обвинив рэпера Канье Уэста и актрису Ким Кардашьян в терроризме.

Масанобу Сато

Мировой рекорд непрерывной мастурбации — 9 часов 58 минут — принадлежит Масанобу Сато из Японии. Этот парень продемонстрировал свои уникальные способности на ежегодном конкурсе Masturbate-A-Thon в Сан-Франциско.

У Сато есть девушка, которая спокойно относится к увлечению своего парня и даже поддерживает его стремление к успеху. Каждое утро рекордсмена начинается с тренировочной мастурбации продолжительностью в пару часов. Регулярные тренировки — вот и весь секрет успеха, рассказал Сато. Он относится к мастурбации серьезно, как к настоящему виду спорта.

Аму Хаджи

Антидостижение в Книге рекордов Гиннесса установил 80-летний житель Ирана Аму Хаджи, который не мылся в течение 60 лет. За это время он не то что ни разу не сходил в душ или баню, но и вообще не приближался к воде.

Хадж живет в норе-землянке на юге Ирана в провинции Фарс рядом с деревней Деджах. Зимой, когда в его жилище становится совсем холодно, он перебирается в лачугу из кирпича, которую соорудили для старика местные жители.

Иранец перестал мыться в молодости. Хадж говорит, что отказался от выполнения гигиенических процедур из-за эмоциональных неудач и психологических травм. Теперь мужчина боится воды. Он уверен, что заболеет сразу после того, как вымоет руки или умоется.

Джейк Шелленсчлягер

В своей средней школе в Балтиморе 14-летний Джейк Шелленсчлягер практически не выделяется из толпы других восьмиклассников. Но в спортзале подросток перевоплощается в настоящего атлета. Мальчик на протяжении более двух лет профессионально занимается пауэрлифтингом. На данный момент Джейк поднимает вес, который превышает массу его тела более чем в два раза. Многие поклонники пауэрлифтинга просто в шоке от способностей подростка. Для достижения успехов в этом нелегком виде спорта мальчик каждый день проводит несколько часов в спортзале: поднимает штангу, гири, делает подтягивания. На неделе он побил свой личный и мировой рекорд, подняв штангу весом 300 фунтов (136 килограммов). Такой показатель невероятен для его весовой категории, а также возраста.