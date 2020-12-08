Чем занимается сын Королевой и Тарзана 

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко родился в 2002 году, еще до того, как его родители вступили в законный брак. Сейчас молодой человек не обделен вниманием СМИ, поэтому часто демонстрирует свою жизнь в соцсетях. "Рамблер" рассказывает, что известно о сыне Королевой и Тарзана.

Когда Архип был маленьким, родители отправили его жить в Майями к бабушке. Все детство он провел в США, видясь с родителями только по выходным и на каникулах. Долгое время родители скрывали мальчика от прессы и светских мероприятий, но во взрослом возрасте он вернулся в Россию и начал творить.

Впервые сын певицы появился с ней на сцене в 2018 году. Во время выступления в Кремлевском дворце Королева пригласила Архипа спеть с ней песню. С тех пор мальчик выпустил уже два сольных трека. Пока что неизвестно, как будет развиваться карьера ребенка звезд, но у него есть все задатки для того, чтобы повторить успех своей матери.