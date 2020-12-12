Как раньше выглядели крестьяне в возрасте 30-40 лет 

Крестьянский быт во все времена был непростым. Эти снимки были сделаны в конце 19 — начале 20 века и как нельзя лучше показывают, в какое сложной сложной жизнью жили наши предки. Солнце, ветер, тяжелая физическая работа в и в трескучий мороз зимой и в жаркое знойное лето старят людей быстро. Глядя на этих людей, понимаешь, с каким количеством работы и трудностей им приходилось сталкиваться ежедневно, а ведь им всего по 30−40 лет.