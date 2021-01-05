8 мужчин с самыми большими мускулами в мире 

Стальные мускулы и рельефное тело — важные элементы внешности привлекательного мужчины. Редакция WMJ.ru собрала истории 8 самых мускулистых мужчин со всего мира в новом материале, а их фото — в галерее. А вот красиво это или перебор, мы предоставим решать тебе.

Как оказалось, у бодибилдеров укороченный путь к славе. Примеры из жизни говорят сами за себя. Так, Арнольд Шварценеггер стал известен после победы в соревновании самых мускулистых мужчин планеты и только после уже началось его актерская карьера. Самый молодой за всю историю соревнования «Мистер Вселенная — 1967» после завоевания титула отправился покорять киноиндустрию США и оказался более чем успешным. В итоге Шварценеггер получил самую важную роль в своей жизни — в киновселенной «Терминатор». После этого Арнольд успел сыграть в еще паре десятков фильмов, а также основать свой бодибилдерский турнир «Арнольд Классик». Кроме того, Шварценеггер не только стал знаменитым актером, но и занимал пост губернатора Калифорнии два срока подряд. Неудивительно, что его пример вдохновляет и других парней заниматься бодибилдингом и развивать свою карьеру.

Четырехкратный обладатель титула «Мистер Олимпия» Джей Катлер добился не меньших успехов в культуризме, чем Арнольд Шварценеггер. При росте 176 см его вес, большую долю которого приходилось на стальные мускулы, составлял 126 кг. Джей тоже пытался построить карьеру в кинематографе, но, увы, много бодибилдеров Голливуду было не нужно, поэтому парень всегда появлялся в ролях второго плана.

«Русский Арнольд Шварценеггер» тоже начал свою карьеру с титула «Мистер Вселенная», по крайней мере, Александр Невский уверяет в этом свою аудиторию фанатов, а вот профи в соревнованиях бодибилдеров пресс-релизу от агентства Невского не поверили. Как бы там ни было, Александр стал продюсером и актером, снимался в фильмах «Разборка в Маниле», «Максимальный удар» и «Черная роза» — увы, и тут критики не оставили положительных отзывов.

Еще одна звезда спорта, выбившаяся в элиту Голливуда, — это Дуэйн Скала Джонсон. Хотя мужчина и дебютировал и развивал свою карьеру в рестлинге и редко участвовал в соревнованиях бодибилдеров, Александра Невского по объему мышц он точно побьет. Дуэйн успел сняться во многих фильмах и карьеру сделал как раз во многом благодаря своему телу. К слову, на съемках одного из фильмов киновселенной «Форсаж» Скала не смог поместиться в спорткар, поэтому даже пришлось менять машину на авто побольше.

Увы, не для всех успех в бодибилдинге обернулся карьерным взлетом. Очевидно, что такой нечеловеческий объем мышц и дикие нагрузки, чтобы их накачать, в итоге приводят не к самым лучшим результатам. Самым сильным бодибилдером 90-х годов был признал Грег Ковач. Рост спортсмена составлял 191 см, вес достигал 182 кг. Как утверждают друзья спортсмена, мускулы не давали спортсмену нормально передвигаться и жить, единственное, на что годилось его тело, — это соревнования по бодибилдингу. Грег в итоге покинул большой спорт в 2005 году, но тень прошлого все-таки настигла спортсмена — и в 2013 году его жизнь оборвалась из-за сердечного приступа.