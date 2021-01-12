Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶

Врач, который не моется уже пять лет 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Пять лет назад американский врач Джеймс Хэмблин перестал принимать душ. Доктор, изучающий микробиом человеческого организма, решил не использовать мыло, гели и шампуни ради эксперимента. "Рамблер" рассказывает, что с ним произошло.
По словам 37-летнего Джеймса Хэмблина, он хотел узнать на собственном опыте, что будет, если перестать мыться.

"Мы тратим два года своей жизни на то, чтобы принимать душ или ванну. Так сколько же времени, а также денег и воды тратится нами впустую?" — написал он в статье "Я перестал мыться, а жизнь продолжилась" в журнале Atlantic.

Врач начал отказываться от гигиенических процедур постепенно. Сначала мылся раз в три дня, а потом перестал это делать совсем. Хэмблин убежден, что, чем реже люди используют моющие средства, тем меньше они становятся им нужны. Ежедневные походы в ванну нарушают защитный барьер кожи и разрушают целые экосистемы, которые способны саморегулироваться без внешних воздействий. Как рассказал врач, со временем дискомфорт и неприятный запах, вызванный бактериями, пропали:

"Ваше тело все больше и больше к этому привыкает, и если вы не пользуетесь мылом и дезодорантом, то не так уж и сильно воняете".

На самом деле медик все же не до конца отказался от водных процедур. Иногда он ополаскивается водой, если покрылся грязью, или после спорта. В 2020 году вышла книга Хэмблина "Чистота: новая наука о коже и чем прекрасно делать как можно меньше".
Видео дня. Снос зданий, который пошел не по плану
Комментарии 11
Люди , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет самый богатый правитель в мире
09:23
Как живет самый богатый правитель в мире
Люди
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
01:20
Испанка решила, что в стране выпал искусственный снег
Безумный мир
Снос зданий, который пошел не по плану
08:33
Снос зданий, который пошел не по плану
Истории
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
05:49
Как в СССР ввели сухой закон и что из этого вышло
Истории
Зачем раньше захватывали замки
06:22
Зачем раньше захватывали замки
Истории
Президенты, опозорившиеся на глазах миллионов
10:15
Президенты, опозорившиеся на глазах миллионов
Люди
Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев
07:26
Реальные люди, получившие суперспособности после несчастных случаев
Люди
Почему в СССР пили из одного стакана и не болели
05:57
Почему в СССР пили из одного стакана и не болели
Истории
Самые знаменитые куртизанки в истории
10:44
Самые знаменитые куртизанки в истории
Истории
Как выглядит гигантский континентальный кролик
01:44
Как выглядит гигантский континентальный кролик
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение