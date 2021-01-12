Пять лет назад американский врач Джеймс Хэмблин перестал принимать душ. Доктор, изучающий микробиом человеческого организма, решил не использовать мыло, гели и шампуни ради эксперимента. "Рамблер" рассказывает, что с ним произошло.

По словам 37-летнего Джеймса Хэмблина, он хотел узнать на собственном опыте, что будет, если перестать мыться.

"Мы тратим два года своей жизни на то, чтобы принимать душ или ванну. Так сколько же времени, а также денег и воды тратится нами впустую?" — написал он в статье "Я перестал мыться, а жизнь продолжилась" в журнале Atlantic.

Врач начал отказываться от гигиенических процедур постепенно. Сначала мылся раз в три дня, а потом перестал это делать совсем. Хэмблин убежден, что, чем реже люди используют моющие средства, тем меньше они становятся им нужны. Ежедневные походы в ванну нарушают защитный барьер кожи и разрушают целые экосистемы, которые способны саморегулироваться без внешних воздействий. Как рассказал врач, со временем дискомфорт и неприятный запах, вызванный бактериями, пропали:

"Ваше тело все больше и больше к этому привыкает, и если вы не пользуетесь мылом и дезодорантом, то не так уж и сильно воняете".

На самом деле медик все же не до конца отказался от водных процедур. Иногда он ополаскивается водой, если покрылся грязью, или после спорта. В 2020 году вышла книга Хэмблина "Чистота: новая наука о коже и чем прекрасно делать как можно меньше".