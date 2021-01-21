Мы привыкли видеть на обложках глянцевых журналов шикарных моделей, артистов или светских львиц. Однако иногда нашего внимания заслуживают самые простые люди, которых мы просто не замечаем на улицах. Именно поэтому фотограф из Уфы Роман Филиппов сделал особенную фотосъемку.

Как выяснил "Рамблер", Роман сделал настоящую пнрофессиональную съемку для обычного дворника Юры. У харизматичного Юры, оказывается, яркая модельная внешность и очень много проблем: третья группа инвалидности, нарушение ментального развития и сотни тысяч долгов перед государством.

Проблемами Юры не раз пользовались мошенники, оформлявшие на его имя кредиты и отбиравшие жилплощадь. Спустя время у мужчины собралось около 500 тысяч долгов, но работая дворником он выплачивал бы их еще много лет.

Так случилось бы, если Роман не затеял бы с ним фотосъемку и не опубликовал бы ее в Сети. Конечно, история дворника Юры тронула многих, и люди захотели ему помочь. Спустя несколько дней собралось более 657 тысяч рублей. Сборами занимался сам Роман.