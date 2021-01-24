Какими были панки 30 лет назад 

Те, кто не знаком с культурой панк— и хардкор-сцены Лос-Анджелеса 1980-х, вряд ли слышали о фотографах Брайане и Никки Такер и их работах. Спустя тридцать лет Такеры с помощью торговца книгами Артура Фурнье смогли выпустить архив своих фоторабот о субкультурной среде, а в этом году — представить книгу на ярмарке арт-книг в Лос-Анджелесе.

Такеры основали черно-белый фотожурнал со страницами размером с постер под названием FER-YOUz. За три года вышло 16 номеров. После этого Брайан и Никки обрели репутацию самых самобытных и уважаемых в хардкор-субкультуре фотографов. Фурнье говорит о них так:

«Вся эта затея имеет огромное позитивное влияние на жизни некоторых самых маргинальных и обездоленных крошек в этой среде. Речь никогда не шла об эксплуатации образа».

Несмотря на то что Брайан и Никки Такер всегда были вне этой субкультуры, основатель и вокалист группы Black Flag Кит Моррис снова и снова повторяет о них: