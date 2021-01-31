Железные леди: 8 самых знаменитых женщин-бодибилдерш 

Как их только не называют — «мужики в юбках», «железные леди», «горы мышц», «баб-мужики» и так далее… Но, несмотря на все оскорбления и осуждения со стороны общественности, эти сильные и смелые женщины продолжают заниматься любимым делом и добиваются в нем впечатляющих успехов. Ниже вы увидите фотографии самых знаменитых женщин из мира бодибилдинга. Конечно, внешний вид — дело вкуса, но вот их стремлению идти к цели точно можно позавидовать!

Хелле Тревино

Датско-американская культуристка Хелле Тревино начала увлекаться спортом еще в возрасте 3 лет. Сначала девочка занималась гимнастикой, затем были бальные танцы, плавание, легкая атлетика, толкание ядра, боевые искусства, верховая езда, бокс, велосипед, йога и даже балет! Но в 17 лет Тревино поняла, что создана для бодибилдинга, и с тех пор они с ним неразлучны.

Мелисса Коутс

Вы можете поверить, что женщине на фото 48 лет? Мы тоже нет, но цифры в паспорте канадской культуристки не обманывают. Залог красоты, силы и молодости Мелиссы Коутс — активный образ жизни. Спортсменка занимается рестлингом, увлекается бодибилдингом, проводит тренировки в зале, подрабатывает фитнес-моделью и даже пару раз пробовала себя в качестве актрисы.

Юлия Винс

Когда-то мы уже писали подробный пост об этой сильной девушке из Энгельса, но грех не упомянуть Юлию Винс еще раз. В сети ее уже давно прозвали «Халком с лицом Барби», но Юлю эти оскорбления не смущают — она продолжает заниматься любимым делом и совершенствует свое тело так, как ей хочется. А еще россиянка владеет собственной кофейней — об этом вы также можете почитать на нашем сайте.

Нина Завадская

Нина Завадская — яркое доказательство тому, что увлечение бодибилдингом не всегда равносильно потере женственности и сексуальности. Вице-чемпионка Arnold Classic Europe в обычной жизни — любящая жена и заботливая мать. Сама она признается, что главное ее счастье — спокойствие и гармония в семье, а бодибилдинг — огромная страсть и способ самореализации.

За 12 лет своей спортивной карьеры Наталья Кузнецова сумела поставить рекорд в жиме штанги лежа и становой тяге, стать мастером спорта международного класса по бодибилдингу и армлифтингу, одержать победы на множестве чемпионатов и самое главное — прийти к такой форме, которую вы видите сейчас на фото. Многие критикуют Наталью и называют ее «подружкой Халка», но она уже научилась не обращать внимания на мнение окружающих.

Александра Руденко

Александра Руденко начала профессионально заниматься спортом около 10 лет назад, но за это время она успела существенно преобразиться. Глядя на тело женщины в период соревнований, начинаешь завидовать ее сухости и подтянутости. Конечно же, в межсезонье Александра выглядит немного по-другому.

Ровесницы Натальи Быстровой, глядя на нее, нервно кусают локти! Женщине недавно исполнилось 51, а она активно занимается спортом, ведет персональные тренировки, занимает призовые места на чемпионатах по бодибилдингу и подрабатывает моделью. А самое удивительное то, что Быстрова сделала себя сама! Когда Наталье было 19, она пришла в тренажерный зал и начала самостоятельно знакомиться со всем оборудованием, пробовать разные упражнения и шаг за шагом совершенствовать свое тело.

Алина Попа

Эта 41-летняя культуристка считается одной из самых знаменитых спортсменок Румынии. Кстати, фамилия «Попа» не редкость в Румынии и имеет примерно тот же смысл, что и русская «Попов». Как и многие другие, Алина начинала с простых тренировок в небольших спортклубах и программ, подсмотренных в иностранных журналах. Но сейчас Алина — многократная чемпионка, которая может похвастаться стальным прессом, мощным плечевым поясом и крепкими ногами.