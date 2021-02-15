Иностранцы, которые покорили сердца советских женщин 

Ответственные чекисты, отважные революционеры и комсомольцы с неперегоревшим и недобродившим энтузиазмом — вот главные герои советской культуры. Но женщинам иногда хочется немного перчинки, азарта и риска. Благо все это пробиралось в СССР даже через железный занавес.

В 50–60‑х годах прошлого века советских женщин оберегали от тлетворного влияния Голливуда. В результате они смотрели в основном советские фильмы, а вот вторым по популярности было индийское кино. И главным его кумиром был Радж Капур.

Капуромания началась сразу после первого проката в 1959 году фильма «Я бродяга». Первого, потому что на большой экран его с успехом запускали четыре раза. Всего в прокате в СССР он собрал почти 64 миллиона зрителей.

Понять женщин можно: Радж Капур был удивительно обаятельным на экране, производил впечатление простого парня, этакий идеальный образец пролетария, пел романтические, легкие песни (на самом деле не он, а певец Мукеш, но кто будет разбирать), умел быть смешным и, конечно же, был красив.

Ален Делон царствовал в СССР с 60‑х до самой перестройки. Его любили все, он был настоящим «народным артистом», хотя и без официальных регалий. Даже в Политбюро закрывали глаза на некоторые его роли социально далеких элементов и чуть ли не официально называли «другом СССР».

Наверное, неожиданно для самого себя он стал еще и законодателем моды. После фильма «Рокко и его братья» все мужчины стали носить «болоньевый плащ». В 80‑х «Ален Делон» стало именем нарицательным и вполне самостоятельным образом массовой культуры.

Актер, прямо скажем, не был писаным красавцем, в начале карьеры ему пророчили только роли дебилов. Однако Бельмондо удалось создать образ этакого французского супермена, особенно после появления «Профессионала». Все трюки он исполнял самостоятельно. Советские женщины всегда искали сильное плечо, на которое можно опереться. Правильных комсомольцев и так было вокруг много: и в жизни, и на экране.

Крепкие кулаки, атлетическая внешность, умение забираться по стене — вот романтический герой многих. Ну если он еще по хозяйству что-то может сделать… Хотя последнее не так важно. В конце концов, на фоне уголовников, на которых западали вполне благополучные доярки и лаборантки, Бельмондо смотрится намного благородней.

Первая любовь многих дам из поколения 60‑х. В СССР актер стал безумно популярным после трилогии о Фантомасе. И если мужская половина ходила в кино на Луи де Фюнеса, то женская на исключительно на Жана Маре.

Однако большинство советских женщин о Джоне Ленноне знало мало. Романтическим идеалом он был только у редких в то время «неформалов». Для девушек с фенечками он был символом всех несогласных, борцов с системой и автором музыки, которая совершила революцию. Вне зависимости от того, каким он был на самом деле.

Звезда актера в СССР взошла намного позже, чем в остальном мире. Еще в начале 70‑х он приезжал в Москву, и там его никто не узнавал. Шон Коннери, суперагент 007, страшно обижался. Показывать издевательства британского шпиона над КГБ, естественно, никто не стал. Но затем началась эра видеомагнитофонов. И тут уж все оценили и Бонда, и полковника Арбэтнота, Рауля Амундсена. А потом, в самом конце советской эры, вышел «Горец», и Хуан Санчес Вилья-Лобос Рамирес буквально очаровал все женское население Союза. А ведь на тот момент ему было уже пятьдесят шесть.

В жизнь Советского Союза певец, композитор, актер входил постепенно: на экраны выходили некоторые его фильмы, выпускались пластинки. Настоящий же бум начался после премьеры «Блефа».

В прокате его выпустили в 1978 году, после тщательной работы цензоров. Сразу выпустили и альбом Soli. Окончательно добил слабое женское сердце выход комедии «Укрощение строптивого». Жизнерадостный оптимист Челентано и в образе унылого фермера Элиа очаровывал.

Микеле Плачидо

Феномен сериала «Спрут» на советском телевидении так до сих пор и не разгадан. Летом 1986 года фильм вышел на первой кнопке и тут же стал легендой. Популярным стало все: музыка из него, история мафии, о которой обыватель до этого и не знал, и, конечно же, комиссар Каттани.

Женщины просто сходили с ума по этому серьезному и ответственному полицейскому. Продавцы плакатов заработали на этой славе безумные деньги, которые прошли мимо Плачидо. А сколько было возмущений, когда его все-таки убили. В Италии умудрились снять десять сезонов, но на постсоветском пространстве после гибели Каттани популярность сериала сразу пошла на спад. Последние сезоны вроде бы так и не показали по ТВ.