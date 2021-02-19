Журнал Time опубликовал список людей, которые станут лидерами будущего. Всего в него вошли 100 человек и составляли его по рекомендациям известных личностей, которые ранее тоже оказывались в этом списке. "Рамблер" рассказывает, кого "отметило" издание.

«В условиях глобальной пандемии, углубляющегося неравенства, системной несправедливости и экзистенциальных вопросов об истине, демократии и самой планете, люди из списка этого года дают "ясную надежду"», — написал режиссер Лин-Мануэль Миранда в своей книге.

Создатели списка также подчеркнули, что в него можно попасть вне зависимости от возраста, так как человек может сменить свой род деятельности и стать лидером в любом возрасте. Самому младшему в списке 16 лет, а самому старшему — 51.