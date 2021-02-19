Журнал Time опубликовал список людей, которые станут лидерами будущего. Всего в него вошли 100 человек и составляли его по рекомендациям известных личностей, которые ранее тоже оказывались в этом списке. "Рамблер" рассказывает, кого "отметило" издание.
В полный список вошли артисты, актеры, врачи, политики, журналисты, спортсмены и бизнесмены. Так, певицу Дуа Липу номинировала Кайли Миноуг. Актриса Флоренс Пью попала в список благодаря Лине Хиди. Актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая в сериале о шахматах "Ход королевы" была номинирована самим Гарри Каспаровым.
«В условиях глобальной пандемии, углубляющегося неравенства, системной несправедливости и экзистенциальных вопросов об истине, демократии и самой планете, люди из списка этого года дают "ясную надежду"», — написал режиссер Лин-Мануэль Миранда в своей книге.
Создатели списка также подчеркнули, что в него можно попасть вне зависимости от возраста, так как человек может сменить свой род деятельности и стать лидером в любом возрасте. Самому младшему в списке 16 лет, а самому старшему — 51.
"Каждый из этих людей стоит на пороге исторических свершений. А многие уже это сделали", — заявил редакционный директор Times Жен Максаи.