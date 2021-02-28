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Как менялись стандарты мужской красоты за 100 лет 

BigPicture.ru 7 часов назад
Мужчины всегда стремились быть привлекательными, стильными, успешными и, конечно, нравиться дамам. Если того требовала мода, они становились более мужественными или более сексуальными, небрежно-беспечными или подчеркнуто лаконичными. Особую роль в этом преображении играли прически, усы-бороды, загар и накачанный торс.
Мы собрали для вас настоящих красавцев с начала XX века и до наших дней.

1900‑е — время борцов и силачей

Выступления силача Юджина Сэндоу в начале XX века вызывали у женщин такой же восторг, как в 60‑х концерты The Bea­t­les. Несколько статуэток с изображением культуриста есть и у Арнольда Шварценеггера.

1910‑е — рафинированная элегантность

Первая мировая война привнесла в мирную жизнь усы а‑ля велосипедный руль (han­dle­bar), что считалось чрезвычайно красивым и мужественным.

1920‑е — зализанная прическа и томный взгляд

Все сходят с ума от кинематографа и Рудольфа Валентино — звезды немого кино. Почти любой мужчина с зализанными волосами и пробором ближе к середине, как у первого секс-символа Голливуда, автоматически становился писаным красавцем.

1930‑е — сексуальная усатость

Мир все больше подражает звездам. Идеал мужской красоты — подтянутая фигура с хорошей осанкой, широкими плечами, узкими бедрами, сильными мышцами. Знаменитые сексуальные усы-карандаш Кларка Гейбла стал выбривать каждый второй мужчина.

1940‑е — мужественность военных лет

Ключевой образ мужчины в годы Второй мировой войны — суровый, мужественный, затянутый в форму, без какой-либо растительности на лице, как того требовало военное время.

1950‑е — нарочитая сексуальность

50‑е запомнились стилем рокабилли и высоким сексуальным красавцем Элвисом Пресли, который томно вздыхал в микрофон и выплясывал свой фирменный танец. Популярная прическа — зализанный надо лбом кок.

1960‑е — проникновенный взгляд и беспощадная сексуальность

В это время эталоном мужской красоты был Ален Делон — загорелый, атлетичный молодой человек с мальчишескими чертами лица и проникновенным взглядом голубых глаз.

1970‑е — качая железо

В то время как повсюду нарастает движение хиппи и мужчин не отличить от женщин, Арнольд Шварценеггер становится шестикратным «Мистером Олимпия». Женщины сходят с ума, мужчины завидуют, аплодируют стоя и идут в качалку.

1980‑е — спортивная красота

Сериал «Спасатели Малибу» все больше подогревает интерес к спортивным мужчинам с потрясающе ровным бронзовым загаром, рельефными мышцами и желательно в красных трусах.

1990‑е — гранж-волна

90‑е обозначились гранж-рок-волной, породившей новое поколение людей, которым было все равно, что носить и как выглядеть. Просто взгляните на Курта Кобейна — солиста группы Nirvana (хотя это не мешало ему быть красавчиком и сводить с ума сотни тысяч поклонниц).

2000‑е — метросексуальный миллениум

Эпоха метросексуалов. Эталоном мужской красоты считается Дэвид Бекхэм — профессиональный футболист, обладающий всеми атрибутами джентльменского набора нового тысячелетия: шестью кубиками пресса, салонной укладкой и дорогой одеждой.

2010‑е — беспечные хипстеры

Хипстеры заполоняют мир. Легкая небрежность и бородатость, винтажные вещи, субтильность или мускулистость на выбор, клетка или полоска, очки, татуировка и беспечный взгляд. Идеальный мужчина готов. Особенно если это Райан Гослинг.

Наши дни

Сейчас все популярнее становятся борода и длинные волосы, собранные на макушке. Этот тренд такой мощный и повсеместный, что ему даже дали имя — ламберсексуальность, или «стиль лесоруба».
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Люди , Фото , Райан Гослинг , Арнольд Шварценеггер , Курт Кобейн , Дэвид Бекхэм , Рудольф Валентино , Элвис Пресли , Ален Делон
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