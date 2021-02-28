Как менялись стандарты мужской красоты за 100 лет 

Мужчины всегда стремились быть привлекательными, стильными, успешными и, конечно, нравиться дамам. Если того требовала мода, они становились более мужественными или более сексуальными, небрежно-беспечными или подчеркнуто лаконичными. Особую роль в этом преображении играли прически, усы-бороды, загар и накачанный торс.

Мы собрали для вас настоящих красавцев с начала XX века и до наших дней.

1900‑е — время борцов и силачей

Выступления силача Юджина Сэндоу в начале XX века вызывали у женщин такой же восторг, как в 60‑х концерты The Bea­t­les. Несколько статуэток с изображением культуриста есть и у Арнольда Шварценеггера

1910‑е — рафинированная элегантность

Первая мировая война привнесла в мирную жизнь усы а‑ля велосипедный руль (han­dle­bar), что считалось чрезвычайно красивым и мужественным.

1920‑е — зализанная прическа и томный взгляд

Все сходят с ума от кинематографа и Рудольфа Валентино — звезды немого кино. Почти любой мужчина с зализанными волосами и пробором ближе к середине, как у первого секс-символа Голливуда, автоматически становился писаным красавцем.

1930‑е — сексуальная усатость

Мир все больше подражает звездам. Идеал мужской красоты — подтянутая фигура с хорошей осанкой, широкими плечами, узкими бедрами, сильными мышцами. Знаменитые сексуальные усы-карандаш Кларка Гейбла стал выбривать каждый второй мужчина.

1940‑е — мужественность военных лет

Ключевой образ мужчины в годы Второй мировой войны — суровый, мужественный, затянутый в форму, без какой-либо растительности на лице, как того требовало военное время.

1950‑е — нарочитая сексуальность

50‑е запомнились стилем рокабилли и высоким сексуальным красавцем Элвисом Пресли , который томно вздыхал в микрофон и выплясывал свой фирменный танец. Популярная прическа — зализанный надо лбом кок.

1960‑е — проникновенный взгляд и беспощадная сексуальность

В это время эталоном мужской красоты был Ален Делон — загорелый, атлетичный молодой человек с мальчишескими чертами лица и проникновенным взглядом голубых глаз.

1970‑е — качая железо

В то время как повсюду нарастает движение хиппи и мужчин не отличить от женщин, Арнольд Шварценеггер становится шестикратным «Мистером Олимпия». Женщины сходят с ума, мужчины завидуют, аплодируют стоя и идут в качалку.

1980‑е — спортивная красота

Сериал «Спасатели Малибу» все больше подогревает интерес к спортивным мужчинам с потрясающе ровным бронзовым загаром, рельефными мышцами и желательно в красных трусах.

1990‑е — гранж-волна

90‑е обозначились гранж-рок-волной, породившей новое поколение людей, которым было все равно, что носить и как выглядеть. Просто взгляните на Курта Кобейна — солиста группы Nirvana (хотя это не мешало ему быть красавчиком и сводить с ума сотни тысяч поклонниц).

2000‑е — метросексуальный миллениум

Эпоха метросексуалов. Эталоном мужской красоты считается Дэвид Бекхэм — профессиональный футболист, обладающий всеми атрибутами джентльменского набора нового тысячелетия: шестью кубиками пресса, салонной укладкой и дорогой одеждой.

2010‑е — беспечные хипстеры

Хипстеры заполоняют мир. Легкая небрежность и бородатость, винтажные вещи, субтильность или мускулистость на выбор, клетка или полоска, очки, татуировка и беспечный взгляд. Идеальный мужчина готов. Особенно если это Райан Гослинг

Наши дни

Сейчас все популярнее становятся борода и длинные волосы, собранные на макушке. Этот тренд такой мощный и повсеместный, что ему даже дали имя — ламберсексуальность, или «стиль лесоруба».