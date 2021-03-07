Так уж сложилось, что ведущие роли в политике, науке и общественной жизни занимают мужчины. И это в то время, как женщины пекутся о том, чтобы создавать домашний уют, занимаются воспитанием детей и хлопочут на кухне.

Сегодня в нашем обзоре речь пойдет о женщинах, которых не затянули домашние будни. Они внесли существенный вклад в историю, но при этом остались незаслуженно забытыми.

Жанна Барре. Ботаник, путешественник, исследователь.

Ботаник и исследователь Жанна Барре была первой женщиной, которая совершила кругосветное путешествие. В 1766 году 26-летняя француженка нанялась на корабль в качестве слуги известного французского ботаника Филибера Коммерсона (на самом деле она была его любовницей). Чтобы пробраться на корабль (женщин в то время пускали на борт очень неохотно), она переоделась мужчиной и представилась именем Жан.

Так она проплыла по всему миру, собирая и изучая образцы растений вместе с Филибером Коммерсоном. Ее истинный пол был разоблачен уже в южной части Тихого океана, после чего ее и Коммерсона высадили на острове Маврикий. Барре вернулась во Францию только десять лет спустя, но на родине она была награждена правительством за свой вклад в ботанику.

Анита Тегейская. Поэтесса.

Одна из величайших поэтесс Древней Греции Анита (III век до н. э.) была одним из самых ранних поэтов, которые начали писать в первую очередь о реальном мире, а не о сверхъестественном, сосредоточив свое внимание на флоре и фауне, а не на богах. Анита была также известна благодаря написанию эпитафий, многие из которых носили юмористический тон. На сегодняшний день сохранилось больше работ Аниты, чем любой другой греческой поэтессы.

Саида аль-Хурра. Королева города Тетуан.

Знаменитая исламская «владычица Средиземного моря» XVI века Саида аль-Хурра была королевой города Тетуан на севере Марокко и легендарным пиратом, который наводил ужас на большую часть запада Средиземного моря. Хотя ее настоящее имя неизвестно, Саиду аль-Хурру часто называли «благородной леди, которая является свободной и независимой», а также «женщиной-правительницей, которая не кланяется высшей власти».

Афра Бен. Драматург, прозаик, поэт и правительственный шпион.

Драматург, прозаик, поэт и правительственный шпион XVII века Афра Бен, возможно, была первой женщиной в Англии, которая зарабатывала себе на жизнь как профессиональная писательница. Она прославилась тем, что ее работы зачастую носили откровенно эротический характер. Во время англо-голландской войны (с 1666 по 1667 год) Афра Бен выполняла секретные поручения Карла II под псевдонимом Астрея.

Каролина Гершель. Астроном.

Британский астроном Каролина Гершель родилась в Германии в 1750 году, а уже в 22 года переехала в Англию к своему брату-астроному, начав в итоге помогать ему. Гершель была первой женщиной, которая открыла комету, ее научные труды стали известны во всем мире.

Чьеу Тхи Чинь. Вьетнамская Жанна д’Арк.

Чьеу Тхи Чинь, которую иногда называли вьетнамской Жанной д’Арк, была вьеткой, которая в III веке н.э. возглавила повстанческую армию против китайских захватчиков. Она наводила настоящий ужас на китайцев.

Сара Гуппи. Изобретатель.

Британский изобретатель Сара Гуппи получила 10 патентов на различные электроприборы в течение своей жизни в конце XVIII — начале XIX века: от кофеварок, которые использовали избыток пара, чтобы варить яйца и жарить тосты, до устройства для удаления моллюсков с днищ судов (за этот патент британский флот заплатил Саре 40 000 фунтов).

Сара Мур Гримке и Ангелина Гримке. Ораторы.

Существенно повлиявшие на отмену смертной казни, сестры Сара и Ангелина Гримке были ораторами XIX века, которые исколесили всю Америку, читая лекции об ужасах рабства. Они также постоянно ратовали за предоставление больших прав женщинам.

Маргарет Найт. Изобрела бумажный пакет.

Маргарет Найт родилась в штате Мэн в 1838 году, а стала известна тем, что изобрела продукт, который навсегда изменил мир: бумажный пакет. Найт также создала машину, с помощью которой можно было массово производить бумажные мешки с плоским дном (существующие на тот момент бумажные мешки были больше похожи на плоские конверты). Машины на основе оригинального дизайна Найт используются по сей день.

Фанни Фармер. Автор кулинарных книг.

Фанни Фармер в XIX веке часто называли матерью кулинарии. Фанни, которая родилась в Бостоне в 1857 году и чьи кулинарные книги печатают до сих пор, стала первой женщиной, которая начала зарабатывать деньги на кулинарии и домоводстве.