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Примеры, доказывающие, что сила воли и труд победят все 

BigPicture.ru 4 часа назад
Согласитесь, некоторым из нас не помешало бы сбросить пару килограммов. Но делать упражнения — это слишком скучно и мучительно трудно, особенно когда так много интересных вещей вокруг (например, сон, вкусная еда и марафон по просмотру сериалов) отвлекают от нудных отжиманий и подтягиваний.
Но вот вам несколько человек, которых, как оказалось, не так-то просто отвлечь от намеченной цели. А ведь им нужно было сбросить не просто парочку килограммов, а пару десятков. Их фотографии в соцсетях демонстрируют, как сила воли и упорный труд над собой приводят к поразительным переменам.
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