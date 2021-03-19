Приложение TikTok бьет все рекорды по популярности. Казалось бы, бессмысленные видео, появляющееся на сервисе становятся вирусными и мгновенно разлетаются по миру. Особенно интересно, что любой человек практически любого возраста может набрать миллионы просмотров, находясь в самом отдаленном уголке планеты.

1/7 Одна из самых популярных тем в блогинге -- макияж. Бьюти-блогеры собирают миллионы просмотров, но мало кто решается показаться подписчикам в своем настоящем виде. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Конечно, такие изменения впечатляют многих. Фото: Соцсети 3/7 Особенно интересно наблюдать за полной переменой образов. Фото: Соцсети 4/7 Миллионы пользователей сети привыкают к голубым волосам и причудливому гриму, а потом видят того, кто на самом деле стоит за этим образом. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Некоторые преображения полюбвшихся тиктокеров даже вдохновляют. Фото: Соцсети 6/7 Даже когда кажется, что девушка почти не накрашена, на самом деле, это не совсем так. Фото: Соцсети 7/7 Главное, как считают в Сети, уметь себя подать. Фото: Соцсети

При этом, для такой бешеной популярности не нужны особые таланты. Кто-то снимает жизненные ролики с юмором, кто-то просто открывает рот под знаменитые песни, а остальные придумывают незамысловатые движения, которые становятся трендом.