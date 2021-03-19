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Известные блогеры показали свои настоящие лица и удивили пользователей Сети

Диана Товсепова
5 часов назад
Приложение TikTok бьет все рекорды по популярности. Казалось бы, бессмысленные видео, появляющееся на сервисе становятся вирусными и мгновенно разлетаются по миру. Особенно интересно, что любой человек практически любого возраста может набрать миллионы просмотров, находясь в самом отдаленном уголке планеты.
Одна из самых популярных тем в блогинге -- макияж. Бьюти-блогеры собирают миллионы просмотров, но мало кто решается показаться подписчикам в своем настоящем виде.
1/7 Одна из самых популярных тем в блогинге -- макияж. Бьюти-блогеры собирают миллионы просмотров, но мало кто решается показаться подписчикам в своем настоящем виде.
Фото: Соцсети
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Конечно, такие изменения впечатляют многих.
2/7 Конечно, такие изменения впечатляют многих.
Фото: Соцсети
Особенно интересно наблюдать за полной переменой образов.
3/7 Особенно интересно наблюдать за полной переменой образов.
Фото: Соцсети
Миллионы пользователей сети привыкают к голубым волосам и причудливому гриму, а потом видят того, кто на самом деле стоит за этим образом.
4/7 Миллионы пользователей сети привыкают к голубым волосам и причудливому гриму, а потом видят того, кто на самом деле стоит за этим образом.
Фото: Соцсети
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Некоторые преображения полюбвшихся тиктокеров даже вдохновляют.
5/7 Некоторые преображения полюбвшихся тиктокеров даже вдохновляют.
Фото: Соцсети
Даже когда кажется, что девушка почти не накрашена, на самом деле, это не совсем так.
6/7 Даже когда кажется, что девушка почти не накрашена, на самом деле, это не совсем так.
Фото: Соцсети
Главное, как считают в Сети, уметь себя подать.
7/7 Главное, как считают в Сети, уметь себя подать.
Фото: Соцсети
При этом, для такой бешеной популярности не нужны особые таланты. Кто-то снимает жизненные ролики с юмором, кто-то просто открывает рот под знаменитые песни, а остальные придумывают незамысловатые движения, которые становятся трендом.
На этот раз популярные блогеры из TikTok показали, как выглядят в реальной жизни, чем удивили многих пользователей Сети. "Рамблер" понаблюдал за их преображениями.
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