Приложение TikTok бьет все рекорды по популярности. Казалось бы, бессмысленные видео, появляющееся на сервисе становятся вирусными и мгновенно разлетаются по миру. Особенно интересно, что любой человек практически любого возраста может набрать миллионы просмотров, находясь в самом отдаленном уголке планеты.
При этом, для такой бешеной популярности не нужны особые таланты. Кто-то снимает жизненные ролики с юмором, кто-то просто открывает рот под знаменитые песни, а остальные придумывают незамысловатые движения, которые становятся трендом.
На этот раз популярные блогеры из TikTok показали, как выглядят в реальной жизни, чем удивили многих пользователей Сети. "Рамблер" понаблюдал за их преображениями.