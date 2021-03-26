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Простые люди с уникальной внешностью удивили соцсети

BigPicture.ru
8 часов назад
Говорят, что у каждого человека есть как минимум один «двойник». Но нам почему-то кажется, что люди, чьи фото мы хотим показать ниже, являются исключением из правил
Няким Гатвех — самая темнокожая модель в мире.
1/9 Няким Гатвех — самая темнокожая модель в мире.
Фото: Bigpicture.ru
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У этого малыша родимое пятно в форме сердца.
2/9 У этого малыша родимое пятно в форме сердца.
Фото: Bigpicture.ru
Она как будто бы с другой планеты.
3/9 Она как будто бы с другой планеты.
Фото: Bigpicture.ru
Она могла бы сыграть темнокожую Дейенерис.
4/9 Она могла бы сыграть темнокожую Дейенерис.
Фото: Bigpicture.ru
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Девушка с врожденным невусом глаза.
5/9 Девушка с врожденным невусом глаза.
Фото: Bigpicture.ru
«У половины моего лица витилиго»
6/9 «У половины моего лица витилиго»
Фото: Bigpicture.ru
Говорят, такие брови сейчас в моде.
7/9 Говорят, такие брови сейчас в моде.
Фото: Bigpicture.ru
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Милейшая малышка с витилиго.
8/9 Милейшая малышка с витилиго.
Фото: Bigpicture.ru
Особенностей много не бывает.
9/9 Особенностей много не бывает.
Фото: Bigpicture.ru
Их внешность настолько необычная и уникальная, что вряд ли на Земле найдется хоть кто-нибудь на них похожий! Посмотрите сами.
Люди,Фото,
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