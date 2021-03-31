В Сети показали, что творится с людьми на удаленной работе

Пандемия коронавируса заставила большую часть офисных работников "забаррикадироваться" в собственных квартирах. Казалось бы, возможность работать удаленно должна была понравиться всем, однако уже через пару недель многие начали сходить с ума от своих "домашних офисов".

Питомцы не привыкли так часто видеть своих хозяев дома. Так почему бы не потребовать к себе особого внимания?

Причем на это были разные причины. Мамы никак не могли найти время на работу, находясь в доме с детьми, а те, кто жил один, наоборот, начал испытывать тоску и одиночество от недостатка общения. При этом нелегко совмещать работу из дома с домашними животными, постоянно требующими внимания. Такие трудности иногда делают удаленную работу невыносимой, а иногда создают крайне смешные и нелепые ситуации.