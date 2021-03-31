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В Сети показали, что творится с людьми на удаленной работе

Диана Товсепова
1 час назад
Пандемия коронавируса заставила большую часть офисных работников "забаррикадироваться" в собственных квартирах. Казалось бы, возможность работать удаленно должна была понравиться всем, однако уже через пару недель многие начали сходить с ума от своих "домашних офисов".
Питомцы не привыкли так часто видеть своих хозяев дома. Так почему бы не потребовать к себе особого внимания?
1/7 Питомцы не привыкли так часто видеть своих хозяев дома. Так почему бы не потребовать к себе особого внимания?
Фото: Соцсети
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Девушка забыла предупредить мужа, что у нее важный видеозвонок. Результат заставил ее покраснеть!
2/7 Девушка забыла предупредить мужа, что у нее важный видеозвонок. Результат заставил ее покраснеть!
Фото: Соцсети
Каждый работает, как может.
3/7 Каждый работает, как может.
Фото: Соцсети
Особенно, если рядом шумные дети.
4/7 Особенно, если рядом шумные дети.
Фото: Соцсети
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Совещания частично ушли в онлайн. И чего только не случается на подобных видеоконференциях.
5/7 Совещания частично ушли в онлайн. И чего только не случается на подобных видеоконференциях.
Фото: Соцсети
Хорошо, что обычно на видеозвонках видно только верхнюю часть образа.
6/7 Хорошо, что обычно на видеозвонках видно только верхнюю часть образа.
Фото: Соцсети
Что делать, если папе нужно работать, а тебе нужно внимание.
7/7 Что делать, если папе нужно работать, а тебе нужно внимание.
Фото: Соцсети
Причем на это были разные причины. Мамы никак не могли найти время на работу, находясь в доме с детьми, а те, кто жил один, наоборот, начал испытывать тоску и одиночество от недостатка общения. При этом нелегко совмещать работу из дома с домашними животными, постоянно требующими внимания. Такие трудности иногда делают удаленную работу невыносимой, а иногда создают крайне смешные и нелепые ситуации.
"Рамблер" отыскал на просторах Сети реальные фото, иллюстрирующие, что творится с людьми на удаленной работе.
Люди,Фото,
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