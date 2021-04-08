Шахтерка рассказала, как справляется с «грязной» профессией

Женщины давно доказали миру, что могут справиться с любой профессией, и даже самые суровые условия — не препятствие, если есть желание. Это показывает на своем примере и жительница Новой Зеландии Эми Бойд (Amie Boyd). Девушка уже 12 лет работает в горнодобывающей промышленности.

1/7 Жительнице Новой Зеландии Эми Бойд 35 лет. Фото: @amieboyd23 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Уже 12 лет девушка работает в горнодобывающей промышленности. Фото: @amieboyd23 3/7 После двух недель в шахте она неделю проводит с семьей. Фото: @amieboyd23 4/7 Несмотря на грязную работу, жительница Новой Зеландии отлично выглядит. Фото: @amieboyd23 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 И хоть в шахте не покрасуешься, 35-летняя Эми Бонд считает, что это не оправдание. Фото: @amieboyd23 6/7 В нерабочее время она особенно уделяет внимание своему внешнему виду. Фото: @amieboyd23 7/7 В выходные девушка ходит в салоны, чтобы сделать маникюр и нарастить ресницы. Фото: @amieboyd23

Как рассказала Эми Бонд изданию Daily Mail, у нее сменный график: две недели "под землей", а потом неделя отдыха. И хоть в шахте не покрасуешься, 35-летняя Эми Бонд считает, что это не оправдание. В нерабочее время она особенно уделяет внимание своему внешнему виду:

"Мы постоянно находимся в грязи — деятельность не для слабонервных. Однако я не должна отказываться от желания выглядеть красиво".

В выходные девушка ходит в салоны, чтобы сделать маникюр и нарастить ресницы. Чтобы восстановить волосы и отмыть въевшуюся грязь, она использует специальные шампуни и кондиционеры, а одно из ее главных бьюти-правил — ежедневное нанесение на кожу солнцезащитных средств.