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Шахтерка рассказала, как справляется с «грязной» профессией

Анна Арсеньева
4 часа назад
Женщины давно доказали миру, что могут справиться с любой профессией, и даже самые суровые условия — не препятствие, если есть желание. Это показывает на своем примере и жительница Новой Зеландии Эми Бойд (Amie Boyd). Девушка уже 12 лет работает в горнодобывающей промышленности.
Жительнице Новой Зеландии Эми Бойд 35 лет.
1/7 Жительнице Новой Зеландии Эми Бойд 35 лет.
Фото: @amieboyd23
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Уже 12 лет девушка работает в горнодобывающей промышленности.
2/7 Уже 12 лет девушка работает в горнодобывающей промышленности.
Фото: @amieboyd23
После двух недель в шахте она неделю проводит с семьей.
3/7 После двух недель в шахте она неделю проводит с семьей.
Фото: @amieboyd23
Несмотря на грязную работу, жительница Новой Зеландии отлично выглядит.
4/7 Несмотря на грязную работу, жительница Новой Зеландии отлично выглядит.
Фото: @amieboyd23
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И хоть в шахте не покрасуешься, 35-летняя Эми Бонд считает, что это не оправдание.
5/7 И хоть в шахте не покрасуешься, 35-летняя Эми Бонд считает, что это не оправдание.
Фото: @amieboyd23
В нерабочее время она особенно уделяет внимание своему внешнему виду.
6/7 В нерабочее время она особенно уделяет внимание своему внешнему виду.
Фото: @amieboyd23
В выходные девушка ходит в салоны, чтобы сделать маникюр и нарастить ресницы.
7/7 В выходные девушка ходит в салоны, чтобы сделать маникюр и нарастить ресницы.
Фото: @amieboyd23
Как рассказала Эми Бонд изданию Daily Mail, у нее сменный график: две недели "под землей", а потом неделя отдыха. И хоть в шахте не покрасуешься, 35-летняя Эми Бонд считает, что это не оправдание. В нерабочее время она особенно уделяет внимание своему внешнему виду:
"Мы постоянно находимся в грязи — деятельность не для слабонервных. Однако я не должна отказываться от желания выглядеть красиво".
В выходные девушка ходит в салоны, чтобы сделать маникюр и нарастить ресницы. Чтобы восстановить волосы и отмыть въевшуюся грязь, она использует специальные шампуни и кондиционеры, а одно из ее главных бьюти-правил — ежедневное нанесение на кожу солнцезащитных средств.
"Рамблер" собрал галерею фото новозеландской шахтерки.
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