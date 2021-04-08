Шахтерка рассказала, как справляется с «грязной» профессией

Женщины давно доказали миру, что могут справиться с любой профессией, и даже самые суровые условия — не препятствие, если есть желание. Это показывает на своем примере и жительница Новой Зеландии Эми Бойд (Amie Boyd). Девушка уже 12 лет работает в горнодобывающей промышленности.
Как рассказала Эми Бонд изданию Daily Mail, у нее сменный график: две недели "под землей", а потом неделя отдыха. И хоть в шахте не покрасуешься, 35-летняя Эми Бонд считает, что это не оправдание. В нерабочее время она особенно уделяет внимание своему внешнему виду:
"Мы постоянно находимся в грязи — деятельность не для слабонервных. Однако я не должна отказываться от желания выглядеть красиво".
В выходные девушка ходит в салоны, чтобы сделать маникюр и нарастить ресницы. Чтобы восстановить волосы и отмыть въевшуюся грязь, она использует специальные шампуни и кондиционеры, а одно из ее главных бьюти-правил — ежедневное нанесение на кожу солнцезащитных средств.
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