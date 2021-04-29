Счастливая победительница британской лотереи EuroMillions выиграла миллион фунтов (около 92 миллионов рублей), когда ей было 17. С того времени прошло семь лет, и красотка не собирается отказываться от гламурного образа жизни, к которому быстро привыкла после крупного выигрыша. Она хвастается дорогими нарядами, автомобилями и отдыхом в экзотических местах в Инстаграме, вызывая зависть у подписчиков. Узнайте, на что девушка потратила миллионный джекпот, из нашего материала.