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Роскошная жизнь молодой британской миллионерши, сорвавшей джекпот

BigPicture.ru
6 часов назад
Счастливая победительница британской лотереи EuroMillions выиграла миллион фунтов (около 92 миллионов рублей), когда ей было 17. С того времени прошло семь лет, и красотка не собирается отказываться от гламурного образа жизни, к которому быстро привыкла после крупного выигрыша. Она хвастается дорогими нарядами, автомобилями и отдыхом в экзотических местах в Инстаграме, вызывая зависть у подписчиков. Узнайте, на что девушка потратила миллионный джекпот, из нашего материала.
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После выигрыша британка полностью изменила образ жизни и окружила себя роскошью. Она постоянно хвастается в Инстаграме отдыхом на лучших курортах, дорогими автомобилями и дизайнерскими вещами.
2/10 После выигрыша британка полностью изменила образ жизни и окружила себя роскошью. Она постоянно хвастается в Инстаграме отдыхом на лучших курортах, дорогими автомобилями и дизайнерскими вещами.
Фото: https://bigpicture.ru/
Джейн преобразила интерьер родного дома, обставила его дорогой мебелью и постоянно украшает изысканными букетами цветов.
3/10 Джейн преобразила интерьер родного дома, обставила его дорогой мебелью и постоянно украшает изысканными букетами цветов.
Фото: https://bigpicture.ru/
Красотка не забывает тратить деньги на себя любимую. Она меняет имидж почти каждый месяц, экспериментируя с прическами. Результатами своих гламурных преображений девушка делится с подписчиками в Инстаграме.
4/10 Красотка не забывает тратить деньги на себя любимую. Она меняет имидж почти каждый месяц, экспериментируя с прическами. Результатами своих гламурных преображений девушка делится с подписчиками в Инстаграме.
Фото: https://bigpicture.ru/
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Любимица фортуны любит гонять на своем BMW 1 Series стоимостью 25 000 фунтов (около 2,3 миллиона рублей). Кроме этого, у британки есть VW Beetle стоимостью 17 000 фунтов (около 1,6 миллиона рублей) и Range Rover стоимостью 18 000 фунтов (около 1,7 миллиона рублей).
5/10 Любимица фортуны любит гонять на своем BMW 1 Series стоимостью 25 000 фунтов (около 2,3 миллиона рублей). Кроме этого, у британки есть VW Beetle стоимостью 17 000 фунтов (около 1,6 миллиона рублей) и Range Rover стоимостью 18 000 фунтов (около 1,7 миллиона рублей).
Фото: https://bigpicture.ru/
Джейн носит сумочку от Gucci стоимостью 2300 фунтов (около 212 000 рублей). В ее коллекции есть аксессуары от Chanel и Fendi, а также много других дизайнерских вещей, которые она демонстрирует в Инстаграме.
6/10 Джейн носит сумочку от Gucci стоимостью 2300 фунтов (около 212 000 рублей). В ее коллекции есть аксессуары от Chanel и Fendi, а также много других дизайнерских вещей, которые она демонстрирует в Инстаграме.
Фото: https://bigpicture.ru/
На каждой фотографии девушка одета в новый наряд, а на ногах у нее — дорогие туфли.
7/10 На каждой фотографии девушка одета в новый наряд, а на ногах у нее — дорогие туфли.
Фото: https://bigpicture.ru/
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Судя по публикациям британки, она не любит сидеть дома. Красотка обожает отжигать на вечеринках и веселиться с друзьями в ночных клубах.
8/10 Судя по публикациям британки, она не любит сидеть дома. Красотка обожает отжигать на вечеринках и веселиться с друзьями в ночных клубах.
Фото: https://bigpicture.ru/
Инстаграм-страница Джейн заполнена фотографиями из роскошных отелей и экзотических мест. Она позирует в купальниках у огромных бассейнов и на частных пляжах Ибицы, США, Великобритании и других стран.
9/10 Инстаграм-страница Джейн заполнена фотографиями из роскошных отелей и экзотических мест. Она позирует в купальниках у огромных бассейнов и на частных пляжах Ибицы, США, Великобритании и других стран.
Фото: https://bigpicture.ru/
Тем не менее, британка утверждает, что жизнь миллионера не так легка, как может показаться. Однажды она даже грозилась подать на лотерею в суд за то, что выигрыш испортил ей судьбу. Девушка жалуется, что ее окружают роскошные вещи, но жизнь ее — пуста.
10/10 Тем не менее, британка утверждает, что жизнь миллионера не так легка, как может показаться. Однажды она даже грозилась подать на лотерею в суд за то, что выигрыш испортил ей судьбу. Девушка жалуется, что ее окружают роскошные вещи, но жизнь ее — пуста.
Фото: https://bigpicture.ru/
Джейн Парк из Шотландии было всего 17, когда она выиграла миллион фунтов (около 92 миллионов рублей) в британской лотерее EuroMillions. Девушка впервые в жизни купила лотерейный билет, и он оказался счастливым.
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