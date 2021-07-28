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Forbes составил рейтинг самых успешных звезд России

Анна Арсеньева
3 часа назад

Журнал Forbes обновил рейтинг самых успешных звезд России. Место в списке зависело от двух факторов: доходов за год и популярности, которая оценивается по количеству упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в "Яндексе" и Google, а также подписчиков в Instagram и на YouTube.

Хабиб Нурмагамедов
1/10 Хабиб Нурмагамедов
Фото: globallookpress.com
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Моргенштерн
2/10 Моргенштерн
Фото: globallookpress.com
Ольга Бузова
3/10 Ольга Бузова
Фото: globallookpress.com
Тимати
4/10 Тимати
Фото: globallookpress.com
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Сергей Шнуров
5/10 Сергей Шнуров
Фото: globallookpress.com
Александр Овечкин
6/10 Александр Овечкин
Фото: @aleksandrovechkinofficial
Ксения Собчак
7/10 Ксения Собчак
Фото: @xenia_sobchak
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Баста
8/10 Баста
Фото: @bastaakanoggano
Артем Дзюба
9/10 Артем Дзюба
Фото: globallookpress.com
Полина Гагарина
10/10 Полина Гагарина
Фото: globallookpress.com

Первое место занял боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Он набрал больше всех баллов - 89,04. Доход спортсмена в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года составил 12 миллионов долларов.

Вторую строчку занял певец Алишер Моргенштерн с доходом 7,4 миллиона долларов. При этом его чаще всего за год упоминали в социальных сетях - 4 042 900 раз. Ольга Бузова заняла третье место. Доход звезды, согласно данным Forbes, - 3,3 миллиона долларов, а количество упоминаний в соцсетях - 3 430 100.

Также в рейтинг топ-10 самых успешных звезд вошли Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.

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