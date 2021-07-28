Forbes составил рейтинг самых успешных звезд России

Журнал Forbes обновил рейтинг самых успешных звезд России. Место в списке зависело от двух факторов: доходов за год и популярности, которая оценивается по количеству упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в "Яндексе" и Google, а также подписчиков в Instagram и на YouTube.

Первое место занял боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Он набрал больше всех баллов - 89,04. Доход спортсмена в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года составил 12 миллионов долларов.