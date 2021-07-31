Самая красивая гимнастка в истории СССР

Гимнастика как олимпийский вид спорта сама по себе красива. За движениями, гибкостью и грацией девушек приятно наблюдать, а все это дополняет их харизма. За всю историю российского спорта было много красивых девушек-гимнасток, которые удостаивались разных титулов и медалей. В СССР запомнилось много девушек, но титул самой красивой гимнастки достался только одной. "Рамблер" рассказывает историю Натальи Кучинской.

Девушка заявила о себе в 1966 году на чемпионате мира в Дортмунде. Тогда 17-летняя гимнастка победила в трех видах программы: в вольных упражнениях, на бревне и брусьях. Дальше началась подготовка к Олимпиаде в Мехико.

Несмотря на то, что на олимпиаде зрители симпатизировали гимнастке из Чехословакии, Кучинская завоевала две золотые медали, но на олимпиаде она получила совсем другой титул. Мексиканцы прозвали ее "невестой Мехико". Так обычно называют самую красивую девушку, которую стоит принести в жертву богам. По слухам, сын президента страны даже сделал ей предложение, но она отказалась.

До сих пор Кучинскую помнят как самую красивую гимнастку СССР. О ней снимали кино и писали песни, а во времена подъема ее карьеры она постоянно появлялась на обложках журналов.