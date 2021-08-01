Лучшие кадры из жизни богатых и знаменитых

Когда известному американскому фотографу Слиму Ааронсу предложили сделать фотосессию высадки американского десанта на побережье в Корее, он пошутил: „Меня интересуют только те пляжи, на которых загорают девушки“. На самом деле, в этих словах было больше правды, чем иронии – война принесла Слиму сильную нелюбовь к военной фотожурналистике.
В 50–70 годы Ааронс прославился как летописец гламурного образа жизни высшего общества. Смотрим его удивительные фотографии, полные блеска и роскоши.
«Фотографировать привлекательных людей, делающих привлекательные вещи в привлекательных местах», — выразил свое фотографическое кредо Слим Ааронс, находясь на вершине славы.
Cлим Ааронс (настоящее имя Джордж Аллен Ааронс) родился и вырос в сердце Нью-Йорка, на Манхэттене. Начал свою фотокарьеру в 18 лет во время службы в армии, а с первых дней Второй мировой войны работал военным фотожурналистом. Был несколько раз ранен, за проявленную доблесть получил орден «Пурпурное сердце». Во время военных действий 1944 года Ааронс спас жизнь своему коллеге — знаменитому фотографу журнала «Life» Карлу Мидансу.
Но, как упоминалось выше, война принесла ему не только известность, но и стойкую нелюбовь к военной фотожурналистике.
После войны Слим Ааронс перебрался в Калифорнию, где героями его фоторабот стали самые знаменитые люди планеты — президенты и монархи, звезды кино и шоу-бизнеса, популярные писатели и разнообразные представители высшего общества.
Его «реальный мир» богатства, славы и процветания нереален — но, несмотря на это, а, может, благодаря этому, красив и притягателен.