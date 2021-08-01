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Лучшие кадры из жизни богатых и знаменитых

BigPicture.ru
41 минуту назад

Когда известному американскому фотографу Слиму Ааронсу предложили сделать фотосессию высадки американского десанта на побережье в Корее, он пошутил: „Меня интересуют только те пляжи, на которых загорают девушки“. На самом деле, в этих словах было больше правды, чем иронии – война принесла Слиму сильную нелюбовь к военной фотожурналистике.

Кинозвезда Долорес Дель Рио купается в бассейне в Акапулько, 1952 год.
1/13 Кинозвезда Долорес Дель Рио купается в бассейне в Акапулько, 1952 год.
Фото: BigPicture.ru
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1958 год.
2/13 1958 год.
Фото: BigPicture.ru
Маями, США.
3/13 Маями, США.
Фото: BigPicture.ru
«Бассейн», 1955 год.
4/13 «Бассейн», 1955 год.
Фото: BigPicture.ru
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Мерилин Монро, 1952 год.
5/13 Мерилин Монро, 1952 год.
Фото: BigPicture.ru
Работы Ааронса стали появляться на обложках самых популярных глянцевых журналов, таких как «Life», «Vogue», «Harper„s Bazaar», «Holiday», «Travel and Leisure», «Town and Country».
6/13 Работы Ааронса стали появляться на обложках самых популярных глянцевых журналов, таких как «Life», «Vogue», «Harper„s Bazaar», «Holiday», «Travel and Leisure», «Town and Country».
Фото: BigPicture.ru
Съемка семейства Гиннесс для журнала «Holiday», 1963 год.
7/13 Съемка семейства Гиннесс для журнала «Holiday», 1963 год.
Фото: BigPicture.ru
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Его снимки просто светились счастьем и благополучием уверенных в себе и своем завтрашнем дне людей.
8/13 Его снимки просто светились счастьем и благополучием уверенных в себе и своем завтрашнем дне людей.
Фото: BigPicture.ru
«Они всегда приглашали меня на свои вечеринки, потому что знали: мои фотографии не принесут им неприятностей», — рассказывал Ааронс о работе со звездами в одном из интервью.
9/13 «Они всегда приглашали меня на свои вечеринки, потому что знали: мои фотографии не принесут им неприятностей», — рассказывал Ааронс о работе со звездами в одном из интервью.
Фото: BigPicture.ru
1985 год. Принцесса Бьянка Ханау-Шумбург в своем шале.
10/13 1985 год. Принцесса Бьянка Ханау-Шумбург в своем шале.
Фото: BigPicture.ru
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1965 год, братья Фредди и Говард Кушинг катаются на серфе.
11/13 1965 год, братья Фредди и Говард Кушинг катаются на серфе.
Фото: BigPicture.ru
«Тропическая мистика», 1989 год.
12/13 «Тропическая мистика», 1989 год.
Фото: BigPicture.ru
Бассейн на крыше.
13/13 Бассейн на крыше.
Фото: BigPicture.ru

В 50–70 годы Ааронс прославился как летописец гламурного образа жизни высшего общества. Смотрим его удивительные фотографии, полные блеска и роскоши.

«Фотографировать привлекательных людей, делающих привлекательные вещи в привлекательных местах», — выразил свое фотографическое кредо Слим Ааронс, находясь на вершине славы.

Cлим Ааронс (настоящее имя Джордж Аллен Ааронс) родился и вырос в сердце Нью-Йорка, на Манхэттене. Начал свою фотокарьеру в 18 лет во время службы в армии, а с первых дней Второй мировой войны работал военным фотожурналистом. Был несколько раз ранен, за проявленную доблесть получил орден «Пурпурное сердце». Во время военных действий 1944 года Ааронс спас жизнь своему коллеге — знаменитому фотографу журнала «Life» Карлу Мидансу.

Но, как упоминалось выше, война принесла ему не только известность, но и стойкую нелюбовь к военной фотожурналистике.

После войны Слим Ааронс перебрался в Калифорнию, где героями его фоторабот стали самые знаменитые люди планеты — президенты и монархи, звезды кино и шоу-бизнеса, популярные писатели и разнообразные представители высшего общества.

Его «реальный мир» богатства, славы и процветания нереален — но, несмотря на это, а, может, благодаря этому, красив и притягателен.

Люди,Фото,Джордж Аллен,
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