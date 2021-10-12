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Как выглядела Инстасамка до популярности

Мира Маркина
3 часа назад

Блогерша и рэперша Инстасамка известна своим эпатажным поведением и тюнингом с помощью пластических операций. Сейчас ее уже невозможно представить без "надутых" губ, больших ягодиц и обесцвеченных волос, но раньше она выглядела по-другому.

Блогерша и рэперша Инстасамка известна своим эпатажным поведением и тюнингом с помощью пластических операций.
1/8 Блогерша и рэперша Инстасамка известна своим эпатажным поведением и тюнингом с помощью пластических операций.
Фото: @instasamka
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Сейчас ее уже невозможно представить без "надутых" губ, больших ягодиц и обесцвеченных волос, но раньше она выглядела по-другому.
2/8 Сейчас ее уже невозможно представить без "надутых" губ, больших ягодиц и обесцвеченных волос, но раньше она выглядела по-другому.
Фото: Instasamka беач/Telegram-канал
Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, родилась в 2000 году в городе Тобольск в Тюменской области.
3/8 Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, родилась в 2000 году в городе Тобольск в Тюменской области.
Фото: Instasamka беач/Telegram-канал
По данным Mash, ее исключили из школы после 9 класса. SRSLY говорит, что после школы она ушла в техникум, где училась на экономиста, а после переезда в Москву поступила в МГЮА, но оба учебных заведения она так и не окончила — ее отчислили из-за плохой посещаемости.
4/8 По данным Mash, ее исключили из школы после 9 класса. SRSLY говорит, что после школы она ушла в техникум, где училась на экономиста, а после переезда в Москву поступила в МГЮА, но оба учебных заведения она так и не окончила — ее отчислили из-за плохой посещаемости.
Фото: Instasamka беач/Telegram-канал
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Свой блог она начала вести в 2017 году, тогда снимала короткие юмористические видео (вайны). Позже ее образ становился все более эпатажным.
5/8 Свой блог она начала вести в 2017 году, тогда снимала короткие юмористические видео (вайны). Позже ее образ становился все более эпатажным.
Фото: Instasamka беач/Телеграм-канал
Она постоянно напоминает о себе с помощью скандалов. Например несколько раз заявляла своим подписчикам об ограблении и аварии, но позже выяснилось, что это все было ради того, чтобы набрать подписчиков.
6/8 Она постоянно напоминает о себе с помощью скандалов. Например несколько раз заявляла своим подписчикам об ограблении и аварии, но позже выяснилось, что это все было ради того, чтобы набрать подписчиков.
Фото: Instasamka беач/Telegram-канал
Она обливала курьера кофе, выгоняла визажистов и слушателей из зала, а также утверждала, что ее облили зеленкой. Все эти случаи активно обсуждались в СМИ и Рунете, что сделало девушку мегапопулярной.
7/8 Она обливала курьера кофе, выгоняла визажистов и слушателей из зала, а также утверждала, что ее облили зеленкой. Все эти случаи активно обсуждались в СМИ и Рунете, что сделало девушку мегапопулярной.
Фото: Instasamka беач/Telegram-канал
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С 2019 года она выпускает собственные провокационные треки. Они также становятся вирусными из-за эпатажных и скандальных текстов.
8/8 С 2019 года она выпускает собственные провокационные треки. Они также становятся вирусными из-за эпатажных и скандальных текстов.
Фото: Instasamka беач/Telegram-канал

Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, родилась в 2000 году в городе Тобольск в Тюменской области. По данным Mash, ее исключили из школы после 9 класса. SRSLY говорит, что после школы она ушла в техникум, где училась на экономиста, а после переезда в Москву поступила в МГЮА, но оба учебных заведения она так и не окончила — ее отчислили из-за плохой посещаемости.

Свой блог она начала вести в 2017 году, тогда снимала короткие юмористические видео (вайны). Позже ее образ становился все более эпатажным. Из-за этого ее часто сравнивают с рэпером Моргенштерном. Она постоянно напоминает о себе с помощью скандалов. Например несколько раз заявляла своим подписчикам об ограблении и аварии, но позже выяснилось, что это все было ради того, чтобы набрать подписчиков.

Она обливала курьера кофе, выгоняла визажистов и слушателей из зала, а также утверждала, что ее облили зеленкой. Все эти случаи активно обсуждались в СМИ и Рунете, что сделало девушку мегапопулярной.

С 2019 года она выпускает собственные провокационные треки. Они также становятся вирусными из-за эпатажных и скандальных текстов.

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