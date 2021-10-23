Как проходил первый конкурс красоты в СССР

Предлагаем вспомнить, какие каноны красоты были у нас раньше. Вспомнить про то, как в 1988 году выбирали первую мисс СССР.

Победительницей конкурса стала Маша Калинина. Ее фото облетели всю планету, ее принимали президенты и министры, богатые женихи со всего мира предлагали ей руку и сердце.

«К примеру, мы никак не могли решить — только ли москвички имеют право на участие, — вспоминает член оргкомитета, журналист Марина Парусникова, — посовещавшись, мы решили — участвовать в конкурсе могут практически все, включая замужних и иногородних женщин».

«К примеру, мы никак не могли решить — только ли москвички имеют право на участие, — вспоминает член оргкомитета, журналист Марина Парусникова, — посовещавшись, мы решили — участвовать в конкурсе могут практически все, включая замужних и иногородних женщин. Поэтому название „Мисс Москва“ было отвергнуто, после чего оргкомитет одобрил более общее — „Московская красавица“».

Победительницей конкурса стала Маша Калинина. Ее фото облетели всю планету, ее принимали президенты и министры, богатые женихи со всего мира предлагали ей руку и сердце. Спонсором конкурса стал концерн «Бурдамоден», который после завершения мероприятия предложил Калининой работу в качестве модели. Позже девушка переехала в Америку и поступила в актерскую школу Голливуда. Маша много снималась, но стоящих ролей было немного, поэтому ее кинокарьеру нельзя назвать успешной.