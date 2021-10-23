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Как проходил первый конкурс красоты в СССР

BigPicture.ru
2 часа назад

Предлагаем вспомнить, какие каноны красоты были у нас раньше. Вспомнить про то, как в 1988 году выбирали первую мисс СССР.

В то время больших перемен, толпы девушек ринулись покорять мир.
1/10 В то время больших перемен, толпы девушек ринулись покорять мир.
Фото: BigPicture.ru
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Девушки, пришедшие на конкурс заполняют анкеты.
2/10 Девушки, пришедшие на конкурс заполняют анкеты.
Фото: BigPicture.ru
Очень контрасная фотография.
3/10 Очень контрасная фотография.
Фото: BigPicture.ru
Физические нагрузки, чтобы поддерживать тело в тонусе.
4/10 Физические нагрузки, чтобы поддерживать тело в тонусе.
Фото: BigPicture.ru
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Интересно, для чего доктор поит девушек из стеклянного графина?
5/10 Интересно, для чего доктор поит девушек из стеклянного графина?
Фото: BigPicture.ru
6/10 
Девушки учатся ходить правильно.
7/10 Девушки учатся ходить правильно.
Фото: BigPicture.ru
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Так как мероприятие было первым в стране, устроители поначалу не могли определиться с правилами.
8/10 Так как мероприятие было первым в стране, устроители поначалу не могли определиться с правилами.
Фото: BigPicture.ru
«К примеру, мы никак не могли решить — только ли москвички имеют право на участие, — вспоминает член оргкомитета, журналист Марина Парусникова, — посовещавшись, мы решили — участвовать в конкурсе могут практически все, включая замужних и иногородних женщин».
9/10 «К примеру, мы никак не могли решить — только ли москвички имеют право на участие, — вспоминает член оргкомитета, журналист Марина Парусникова, — посовещавшись, мы решили — участвовать в конкурсе могут практически все, включая замужних и иногородних женщин».
Фото: BigPicture.ru
Победительницей конкурса стала Маша Калинина. Ее фото облетели всю планету, ее принимали президенты и министры, богатые женихи со всего мира предлагали ей руку и сердце.
10/10 Победительницей конкурса стала Маша Калинина. Ее фото облетели всю планету, ее принимали президенты и министры, богатые женихи со всего мира предлагали ей руку и сердце.
Фото: BigPicture.ru

Так как мероприятие было первым в стране, устроители поначалу не могли определиться с правилами.

«К примеру, мы никак не могли решить — только ли москвички имеют право на участие, — вспоминает член оргкомитета, журналист Марина Парусникова, — посовещавшись, мы решили — участвовать в конкурсе могут практически все, включая замужних и иногородних женщин. Поэтому название „Мисс Москва“ было отвергнуто, после чего оргкомитет одобрил более общее — „Московская красавица“».

Победительницей конкурса стала Маша Калинина. Ее фото облетели всю планету, ее принимали президенты и министры, богатые женихи со всего мира предлагали ей руку и сердце. Спонсором конкурса стал концерн «Бурдамоден», который после завершения мероприятия предложил Калининой работу в качестве модели. Позже девушка переехала в Америку и поступила в актерскую школу Голливуда. Маша много снималась, но стоящих ролей было немного, поэтому ее кинокарьеру нельзя назвать успешной.

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