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Стюардесса, механик и еще 5 женщин, которые были первыми в авиации

Дарья Амосова
1 час назад

Место женщины — у руля в кабине пилота самолета. «Рамблер» собрал семь женщин-пионерок в гражданской и военной авиации.

Амелия Эрхарт. Первая женщина, которая в одиночку пересекла Атлантический океан. Пропала без вести, пытаясь совершить кругосветный полет.
1/7 Амелия Эрхарт. Первая женщина, которая в одиночку пересекла Атлантический океан. Пропала без вести, пытаясь совершить кругосветный полет.
Фото: Library of Congress
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Терез Пельтье. Первая женщина-пилот в истории. В 1908 году пролетела 200 метров на высоте 2,5 метров над военной площадью в Турине, Италия.
2/7 Терез Пельтье. Первая женщина-пилот в истории. В 1908 году пролетела 200 метров на высоте 2,5 метров над военной площадью в Турине, Италия.
Фото: Bibliothèque nationale de France
Лидия Виссарионовна Зверева. Первая дипломированная русская женщина-пилот. В 1910 году поступила в авиашколу. Открыла в Риге полетную школу.
3/7 Лидия Виссарионовна Зверева. Первая дипломированная русская женщина-пилот. В 1910 году поступила в авиашколу. Открыла в Риге полетную школу.
Фото: Фотография ателье Буллы
Раймонда де Ларош. Первая женщина, получившая лицензию пилота. «Баронесса полета» получила права в 1910 году в аэроклубе Франции.
4/7 Раймонда де Ларош. Первая женщина, получившая лицензию пилота. «Баронесса полета» получила права в 1910 году в аэроклубе Франции.
Фото: Library of Congress
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Эллен Черч. Первая стюардесса. Бывшая медсестра брала уроки пилотирования — тогда ее и заметили представители авиаперевозчиков.
5/7 Эллен Черч. Первая стюардесса. Бывшая медсестра брала уроки пилотирования — тогда ее и заметили представители авиаперевозчиков.
Фото: Smithsonian’s National Air and Space Museum
Фиби Фэргрейв Омли. Первая женщина, получившая лицензию авиамеханика и назначенная на федеральную авиационную должность.
6/7 Фиби Фэргрейв Омли. Первая женщина, получившая лицензию авиамеханика и назначенная на федеральную авиационную должность.
Фото: Library of Congress
Эмма Лилиан Тодд. Первая женщина-конструктор самолетов. Эмме отказались выдавать лицензию, но ее изобретения успешно поднимались в воздух.
7/7 Эмма Лилиан Тодд. Первая женщина-конструктор самолетов. Эмме отказались выдавать лицензию, но ее изобретения успешно поднимались в воздух.
Фото: Smithsonian’s National Air and Space Museum

Амелия Эрхарт

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Первая женщина, которая в одиночку пересекла Атлантический океан. Свой подвиг женщина совершила в 1928 году. Первый президент организации женщин-пилотов под названием «Девяносто девять», преподавательница и член Национальной партии женщин. Пропала без вести в 1937 году, пытаясь совершить кругосветный полет.

Терез Пельтье

Первая женщина-пилот. В 1908 году пролетела 200 метров на высоте 2,5 метров над военной площадью в Турине, Италия. Также считается, что была первой пассажиркой самолета в истории: на первые полеты ее брал с собой друг-пилот Леон Делагранж.

Лидия Виссарионовна Зверева

Первая дипломированная русская женщина-пилот. В 1910 году поступила в Гатчинскую авиашколу «Гамаюн». Вместе с мужем Владимиром Слюсаренко открыла в Риге полетную школу, ремонтировала и конструировала самолеты сама.

Раймонда де Ларош

Первая женщина в мире, получившая лицензию пилота. «Баронесса полета» с детства интересовалась механикой, дружила с выше упомянутым Леоном Делагранжем. В 1908 году поступила в Начальную летную школу Шарля Вуазена — во времена, когда женщинам не доверяли водить даже машину. 8 марта 1910 года аэроклуб Франции выдал мадам де Ларош лицензию № 36 Международной авиационной федерации.

Эллен Черч

Первая стюардесса. Брала уроки пилотирования — тогда ее и заметили представители авиаперевозчиков. Компании посчитали, что пассажирам на борту будет спокойней, если за ними будет ухаживать женщина. Черч набрала группу из медсестер не старше 25 лет, которые стали первыми бортпроводницами в истории. Во время Второй мировой войны служила медсестрой на медицинском самолете.

Фиби Фэргрейв Омли

Первая женщина-механик самолетов. В 1927 году стала первой женщиной, получившей лицензию авиамеханика. Первая женщина, назначенная на федеральную авиационную должность (специальный советник по воздушной разведке Национального консультативного комитета аэронавтики). Во время Второй мировой войны создала 66 летных школ, чтобы компенсировать нехватку пилотов.

Эмма Лилиан Тодд

Первая женщин-конструктор самолетов. С детства обожала конструировать вещи и была изобретательницей-самоучкой. В 1903 году Эмма начала разрабатывать чертежи своего первого летного аппарата. Женщине отказались выдавать лицензию пилота, однако самолеты, которые она изобретала, успешно поднимались в воздух.

Люди,Фото,Амелия Эрхарт,
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