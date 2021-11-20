Кто такой Евгений Понасенков и как он стал героем мемов

Евгений Понасенков – знаменитый ученый-историк, режиссер, автор монографии "Первая научная история войны 1812 года", певец, телеведущий, актер и коллекционер. Так он называет себя на своем официально сайте. Видео с Понасенковым расходятся на мемы еще с 2017 года, но в этом году они снова обрели популярность. Как историк стал героем соцсетей – в материале "Рамблера".

1/7 Евгений Понасенков называет себя знаменитым ученым-историком, режиссером, певцом, телеведущим, актером и коллекционером. Фото: @evgenii_ponasenkov Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Видео с Понасенковым расходятся на мемы еще с 2017 года, но в этом году они снова обрели популярность. Фото: соцсети 3/7 Евгению Понасенкову 37 лет. В начале 2000-х он учился на историческом факультете МГУ. Фото: соцсети 4/7 Потом он писал колонки для разных изданий, ставил спектакли, вел передачу "Культпоход" на НТВ и читал лекции на других телеканалах. Фото: соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В интернете у Евгения Понасенкова сложился образ самовлюбленного, харизматичного интеллектуала. Фото: соцсети 6/7 "Маэстро", который не скупится на оскорбления в сторону своих оппонентов. Фото: соцсети 7/7 Пользователи начали вырезать кадры с ним из телепередач и вставлять его яркие цитаты. Фото: соцсети

Евгению Понасенкову 37 лет. В начале 2000-х он учился на историческом факультете МГУ. Потом он писал колонки для разных изданий, ставил спектакли в собственном театре, вел передачу "Культпоход" на НТВ и читал лекции на других телеканалах. В 2018 году Понасенков получил премию "Почетный академик ВРАЛ" за вклад в лженауку.

Кроме того, историк был в конфликте с бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, которого позднее обвинили в убийстве аспирантки. По словам Понасенкова, он предупреждал об его опасности, но "никто его не послушал", и если бы тогда были бы приняты меры, девушка бы не погибла.

В интернете у Евгения Понасенкова сложился образ самовлюбленного, харизматичного интеллектуала и "маэстро", который не скупится на оскорбления в сторону своих оппонентов. Пользователи начали вырезать кадры с ним из телепередач и вставлять его яркие цитаты на подобие:

"Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу?".

У Понасенкова даже есть ярые фанаты, которые создают фан-страницы в соцсетях и угрожают его недоброжелателям.

Недавно историк принял участие в популярном на YouTube шоу "Что было дальше", назвав его "быдлячеством":