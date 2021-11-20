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Кто такой Евгений Понасенков и как он стал героем мемов

Мира Маркина
1 час назад

Евгений Понасенков – знаменитый ученый-историк, режиссер, автор монографии "Первая научная история войны 1812 года", певец, телеведущий, актер и коллекционер. Так он называет себя на своем официально сайте. Видео с Понасенковым расходятся на мемы еще с 2017 года, но в этом году они снова обрели популярность. Как историк стал героем соцсетей – в материале "Рамблера".

Евгений Понасенков называет себя знаменитым ученым-историком, режиссером, певцом, телеведущим, актером и коллекционером.
1/7 Евгений Понасенков называет себя знаменитым ученым-историком, режиссером, певцом, телеведущим, актером и коллекционером.
Фото: @evgenii_ponasenkov
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Видео с Понасенковым расходятся на мемы еще с 2017 года, но в этом году они снова обрели популярность.
2/7 Видео с Понасенковым расходятся на мемы еще с 2017 года, но в этом году они снова обрели популярность.
Фото: соцсети
Евгению Понасенкову 37 лет. В начале 2000-х он учился на историческом факультете МГУ.
3/7 Евгению Понасенкову 37 лет. В начале 2000-х он учился на историческом факультете МГУ.
Фото: соцсети
Потом он писал колонки для разных изданий, ставил спектакли, вел передачу "Культпоход" на НТВ и читал лекции на других телеканалах.
4/7 Потом он писал колонки для разных изданий, ставил спектакли, вел передачу "Культпоход" на НТВ и читал лекции на других телеканалах.
Фото: соцсети
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В интернете у Евгения Понасенкова сложился образ самовлюбленного, харизматичного интеллектуала.
5/7 В интернете у Евгения Понасенкова сложился образ самовлюбленного, харизматичного интеллектуала.
Фото: соцсети
"Маэстро", который не скупится на оскорбления в сторону своих оппонентов.
6/7  "Маэстро", который не скупится на оскорбления в сторону своих оппонентов.
Фото: соцсети
Пользователи начали вырезать кадры с ним из телепередач и вставлять его яркие цитаты.
7/7 Пользователи начали вырезать кадры с ним из телепередач и вставлять его яркие цитаты.
Фото: соцсети

Евгению Понасенкову 37 лет. В начале 2000-х он учился на историческом факультете МГУ. Потом он писал колонки для разных изданий, ставил спектакли в собственном театре, вел передачу "Культпоход" на НТВ и читал лекции на других телеканалах. В 2018 году Понасенков получил премию "Почетный академик ВРАЛ" за вклад в лженауку.

Кроме того, историк был в конфликте с бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, которого позднее обвинили в убийстве аспирантки. По словам Понасенкова, он предупреждал об его опасности, но "никто его не послушал", и если бы тогда были бы приняты меры, девушка бы не погибла.

В интернете у Евгения Понасенкова сложился образ самовлюбленного, харизматичного интеллектуала и "маэстро", который не скупится на оскорбления в сторону своих оппонентов. Пользователи начали вырезать кадры с ним из телепередач и вставлять его яркие цитаты на подобие:

"Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу?".

У Понасенкова даже есть ярые фанаты, которые создают фан-страницы в соцсетях и угрожают его недоброжелателям.

Недавно историк принял участие в популярном на YouTube шоу "Что было дальше", назвав его "быдлячеством":

"Я сделал все по своему сценарию: впервые выкинул эту гниль со сцены, когда мне это было нужно, естественно, кретины этого не поняли. Это же не ребята, а зверята. Это откровенно животный мир, даже бактериальный, все это по части микробиологов, это не секрет. Но они умоляли меня прийти к ним, уверяли, что они приличные", — заявил он в интервью для YouTube-канала "Надо обсудить".

Люди,Фото,Евгений Понасенков,Олег Соколов,МГУ,НТВ,
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